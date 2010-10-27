آلبوم عکس شهدای دفاع مقدس همدان تهیه شد

علی روشنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان انتقال فرهنگ دفاع مقدس را در قالب عکس بسیار اثر گذار دانست و افزود: اثر گذاری عکس در ثبت یک حادثه در یک مقطع از زمان بسیار زیاد است.

روشنایی با بیان اینکه 245 قطعه عکس در آلبوم عکس شهدای استان همدان وجود دارد، گفت: این عکس ها متعلق به 54 عکاس از اداره های جهاد سازندگی، سپاه و تیپ انصارالحسین(ع)، ارشاد اسلامی، عکاسان آزاد و همرزمان رزمندگان است.

روشنایی افزود: از تعداد 54 عکاسی که دوران دفاع مقدس را ثبت کردند شش عکاس به نام های رضاگرجی، حمید یوسفی نیک خو، حسین مهدوی آرا، سعید دوروزی، محمود روحانیون بقا، فرامرز نجفی و محمدرضا قربانیان موحد به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

وی اضافه کرد: دو عکاس دوران دفاع مقدس به نام های مرحوم قدرت اله سوری و مرحوم سفی اله سعیدی هم بعدها به سوی معبود خویش شتافتند.

معاون فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان با اشاره به اینکه جمع آوری عکس ها، شناسایی عکاس، مکان و زمان وقوع حادثه و اطلاعات افراد حاضر در صحنه مهم بوده است، افزود: نگاتیو عکس ها جمع آوری شد و حداقل 75 درصد نگاتیوهای مورد نیاز پیدا و بازسازی نگاتیوهایی دارای خط و خش انجام شد.

روشنایی با بیان اینکه بیشتر عکس ها رنگی است و عکس های سیاه و سفید هم در این آلبوم وجود دارد، گفت: امتیاز این آلبوم مربوط به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، انجمن عکاسان انقلاب در دفاع مقدس و کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان است.

وی گفت: این عکس ها شامل تاریخ، نام عکاس، مکان عکاسی افراد حاضر در عکس و شهیدان است که به سه زبان انگلیسی، فارسی و عربی زیرنویس شده و ماکت آن در زمان برگزاری کنگره رونمایی می شود.

معاون فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان افزود: این آلبوم شرح روشنی از حوادث جنگ از سال 1359 تا پایان جنگ است و تصاویر جبهه ها نیز مربوط به عملیات لشگر انصارالحسین(ع )، جهاد سازندگی، فعالیت پایگاه سوم شکاری شهید نوژه، بمباران و تشییع جنازه شهدا، کمک های مردمی و راهپیمایی ها است.

روشنایی کاستی های موجود را نبود نگاتیو برخی عکس ها ذکر کرد و گفت: این آلبوم حدود 170 صفحه دارد که در چاپ اول با تیراژ 10 هزار نسخه توزیع می شود.

کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان از 13 آبان ماه امسال به مدت شش روز در استان همدان برگزار می شود.