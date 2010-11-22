خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: با وجود گذشت سه قرن و نیم از زمان حیات رنه دکارت، همچنان شبح این فیلسوف فرانسوی و افکار او که "پدر فلسفه جدید" نامیده‏اندش، بر فراز فلسفه اروپا و جهان امروز در پرواز است؛ فیلسوفی که هر چند ردیه‏های بسیار بر او و افکارش نگاشته شده است اما باز نمی‏توان او را نادیده گرفت.

هری مک‏فارلند برکن در کتاب خود "قرائت تأملات دکارت" کوشیده است تا با ارائه تصویری خلاصه و جمع و جور از جهانی که دکارت در آن می‏نوشت، برای یک سلسله از اندیشه‏های اصلی فلسفی این فیلسوف مقدمه‏ای فراهم کند.

وی همچنین می‏کوشد نشان دهد که چرا پس از گذشت سه قرن و نیم همچنان انواع و اقسام خصومتها نسبت به دکارت دامن زده می‏شود. در واقع پرسش اصلی مؤلف در این کتاب این است که "چرا دکارت فیلسوفی است که همه فلاسفه عاشق نفرت از او هستند؟".

این کتاب در ده فصل تدوین شده و پس از فصل نخست که در حکم "درآمد" این کتاب است و عنوان "در آغاز..." را بر پیشانی دارد، دیگر فصول هر یک عنوانی جالب و جذاب را که از میانه تأملات دکارت سر بر آورده‏اند، بر خود دارند.

عناوین فصلهای این کتاب عبارتند از: "در خواب فراوان با این قبیل اوهام فریب خورده‏ام"، "شیطانی شریر و بسیار مکار و فریبکار تمام همّ و غم خود را در فریفتن من به کار برده است"، "اما از میان این تصورات، برخی به نظر من فطری می‏آیند"، "پیش از هر چیز، تشکیکهای شکاکان را مختل می‏کنم"، "به والاحضرت شاهزاده الیزابت: من این کتاب را به شما تقدیم می‏کنم"، "نسبت گرامر با ذهن مانند نسبت هندسه با ماده است"، "در عمق درون ما چیزی وجود ندارد جز همانها که خود ما قرار داده‏ایم"، "معنا همیشه از هر چه در جهان مشاهده می‏کنید یک گام به دور است" و "هرگز قوم متمدن دیگری جز قوم سفید وجود نداشته است".