خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: با وجود گذشت سه قرن و نیم از زمان حیات رنه دکارت، همچنان شبح این فیلسوف فرانسوی و افکار او که "پدر فلسفه جدید" نامیدهاندش، بر فراز فلسفه اروپا و جهان امروز در پرواز است؛ فیلسوفی که هر چند ردیههای بسیار بر او و افکارش نگاشته شده است اما باز نمیتوان او را نادیده گرفت.
هری مکفارلند برکن در کتاب خود "قرائت تأملات دکارت" کوشیده است تا با ارائه تصویری خلاصه و جمع و جور از جهانی که دکارت در آن مینوشت، برای یک سلسله از اندیشههای اصلی فلسفی این فیلسوف مقدمهای فراهم کند.
وی همچنین میکوشد نشان دهد که چرا پس از گذشت سه قرن و نیم همچنان انواع و اقسام خصومتها نسبت به دکارت دامن زده میشود. در واقع پرسش اصلی مؤلف در این کتاب این است که "چرا دکارت فیلسوفی است که همه فلاسفه عاشق نفرت از او هستند؟".
این کتاب در ده فصل تدوین شده و پس از فصل نخست که در حکم "درآمد" این کتاب است و عنوان "در آغاز..." را بر پیشانی دارد، دیگر فصول هر یک عنوانی جالب و جذاب را که از میانه تأملات دکارت سر بر آوردهاند، بر خود دارند.
عناوین فصلهای این کتاب عبارتند از: "در خواب فراوان با این قبیل اوهام فریب خوردهام"، "شیطانی شریر و بسیار مکار و فریبکار تمام همّ و غم خود را در فریفتن من به کار برده است"، "اما از میان این تصورات، برخی به نظر من فطری میآیند"، "پیش از هر چیز، تشکیکهای شکاکان را مختل میکنم"، "به والاحضرت شاهزاده الیزابت: من این کتاب را به شما تقدیم میکنم"، "نسبت گرامر با ذهن مانند نسبت هندسه با ماده است"، "در عمق درون ما چیزی وجود ندارد جز همانها که خود ما قرار دادهایم"، "معنا همیشه از هر چه در جهان مشاهده میکنید یک گام به دور است" و "هرگز قوم متمدن دیگری جز قوم سفید وجود نداشته است".
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