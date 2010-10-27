17 نفر در مواد مذاب کوه آتشفشان اندونزی جان دادند

مالزی

خریداران CD و DVD های کپی شده نیز متخلّف شناخته می شوند

دستگیری 2 زن گرجستانی به دلیل حمل مواد مخدر مخفی شده در تابلوهای عکس

بازداشت کارمند بانک به اتهام اختلاس 300 هزار دلاری از بانک

امضای توافقنامه اقتصادی میان هند و مالزی به ارزش15 میلیارد دلار

تلاش برای بازگشت 43 دانشجوی مالزیایی به همراه خانواده هایشان از اندونزی



اندونزی

سونامی در اندوزی 112 کشته و 502 مفقود بر جای گذاشت

در یافت پیغام از قایق گردشگران استرالیایی که در حادثه سونامی مفقود شده بود

مواد مذاب سرازیر شده از کوه آتشفشان جان 17 نفر را گرفت، 39 نفر دچار سوختگی شدید شدند

اعلام موقعیت اضطراری در اندونزی پس زا وقوع زلزله 7.2 ریشتری

رئیس جمهور از شرکت در اجلاس آسه آن خودداری و به اندونزی بازگشت

تایلند

دبیر کل سازمان ملل گفت درگیری های تایلند مسئله داخلی این کشور است و باید با گفتگو حل و فصل شود

خسارت وارد آمده به 256 کارخانه بر اثر جاری شدن سیل بیش از 3.5 میلیون دلار برآورد شد

ایجاد سدهای موقتی در اطراف رودخانه برای جلوگیری از طغیان رودخانه ها در بانکوک

سیل تا کنون جان 13 زن و 46 مرد را در این کشور گرفته است

اختصاص بیش از 100 میلیون دلار اعتبار برای حادثه دیدگان سیل از سوی هیئت دولت

استفاده از پمپ های تخلیه آب در فرودگاه بین المللی بانکوک

فیلیپین

پلیس از کشته شدن 2 نفر و مفقود شدن 2 تن دیگر در حادثه واژگونی قایق مسافر بری در تنگه "لوزون" خبر داد

دولت فیلیپین به دنبال متقاعد کردن چین به برقراری پروازهای بیشتر میان دو کشور

سنگاپور

دستگیری 6 مظنون 15 تا 47 ساله به اتهام کلاهبرداری در سیستم وام دهی

شرکت بیش از یک هزار و 100 نماینده از 50 کشور در نمایشگاه سوخت در سنگاپور

چین و سنگاپور متعهد به ترویج همکاری در اجرای قوانین در زمینه معاهدات میان دو کشور شدند