وزیران اطلاعات، خارجه، بازرگانی و کار به مجلس فراخوانده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس چندین مورد سئوال از وزیران اعلام وصول شد.

حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی از سئوال ملی مصطفی کواکبیان نماینده سمنان از وزیر خارجه درباره همکاری روسیه و آمریکا در زمینه قطعنامه 1929 شورای امنیت و عدم تحویل موشک های اس -300 از سوی روسیه و سئوال ملی نجفی و خیری نمایندگان مراغه و عجب شیر از وزیر امور خارجه در باره اقدامات وزارتخانه درباره قطعنامه اخیر شورای امنیت خبرداد.

وی همچنین اعلام کرد: سئوال ملی الیاس نادران نماینده مردم تهران از وزیر اطلاعات درباره اعلام لیست کسانی که با پرداخت وجه مدارک دانشگاهی دریافت کردند، سئوال ملی مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان از وزیر اطلاعات درباره جزئیات و مستندات کمک یک میلیارد دلاری به برخی افراد از بعضی از کشورها و سئوال ملی هادی قوامی نماینده مردم اسفراین از وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص علت عدم تحقق نرخ بیکاری مطابق برنامه چهارم توسعه اعلام وصول شد.

سبحانی نیا همچنین گفت: محمد رضا خباز نماینده مردم کاشمر از طرح سئوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت دریافت وجه غیر قانونی بانک ها از مردم به ویژه در کارت های شتاب انصراف داد و همچنین مجید نصیرپور نماینده مردم سراب از طرح سئوال خود از وزیر نیرو درباره علت عدم ارائه گزارش عملکرد ماده 3 قانون برنامه منصرف شد .

سبحانی نیا همچنین گفت: سئوال ملی الیاس نادران و محمد دهقان نمایندگان تهران و چناران از وزیر بازرگانی درباره علت نابسامانی در واردات انواع نهادها و کالاها نیز در دستور کار بررسی در مجلس قرار می گیرد .

همچنین طرح پوشش بیمه جانی و مالی مصرف کنندگان برق شهری و روستایی (بیمه کارگزاران) که از سوی برخی از نمایندگان مجلس آماده شده ، اعلام وصول شد.