تدوین نظام جامع آموزش،پژوهش و تبلیغ حوزه/ تحول درحوزه علمیه اجرایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی شب گذشته در دیدار اعضای شورایعالی حوزه علمیه قم برنامه ریزی، هدف گذاری و تعیین اولویتهای علوم حوزوی را در پرتو ترسیم چشم انداز آینده امکان پذیر دانستند و افزودند: مدیریت تشکیلات حوزه نیز باید از لحاظ اداری، چابک و سبک باشد.

ایشان، ارتباط مستمر شورایعالی حوزه علمیه قم با مراجع محترم را ضروری خواندند و بر لزوم استفاده از دیدگاهها و نظرات فضلای جوان حوزه تاکید کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: رهبری در مصوبات شورایعالی حوزه علمیه قم و تصمیمهای مدیریتی آن مطلقاً دخالت نمی کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر محدود نکردن سبک و روش تدریس و درس خواندن در حوزه های علمیه، عرفان عملی را یکی از موارد ضروری برای طلاب و روحانیون خواندند و خاطرنشان کردند: بیان شرح حال بزرگان اهل تهذیب و اخلاق برای طلاب و انتشار نامه ها و نصیحت های اخلاقی آنان، بسیار تأثیرگذارتر از عرفان نظری است.

ایشان با یادآوری مباحث مربوط به ایجاد تحول در حوزه علمیه در سالهای اخیر و همچنین در دیدار روز پنجشنبه طلاب، تأکید کردند: موضوع تحول در حوزه علمیه باید بصورت جدی پیگیری و اجرایی شود.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین از زحمات و تلاشهای شورایعالی مدیریت حوزه علمیه قم و مدیریت حوزه تشکر و قدردانی کردند.

در ابتدای این دیدار آیت الله یزدی رئیس شورایعالی حوزه علمیه قم، گزارشی از ساختار جدید شورا و کمیته های تخصصی جانبی آن و همچنین مصوبات شورایعالی حوزه علمیه قم ارائه کرد و گفت: بررسی سطح علمی حوزه های علمیه سراسر کشور و رتبه بندی آنها، تشکیل دفتر نخبگان و استعدادهای برتر حوزه، ایجاد نظام هماهنگ اداری و مالی در مجموعه حوزه ها و تهیه اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران حوزوی از جمله مصوبات شورایعالی حوزه علمیه قم است.

آیت الله مقتدایی مدیر حوزه های علمیه نیز در گزارشی گفت: تحول و تغییر ساختار حوزه متناسب با رسالت آن، تدوین سند چشم انداز 20 ساله، تأسیس شورای سیاستگذاری تبلیغ و ستاد ساماندهی آن، روان سازی امور آموزشی با استفاده از فن آوری اطلاعات و ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات آموزشی، بخشی از اقدامات انجام گرفته است.

در این دیدار همچنین برخی از اعضای شورا مطالبی را در خصوص ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب برای حفظ و تربیت استعدادهای حوزه های علمیه، استفاده از دیدگاه مراجع محترم، لزوم حضور دوره ای برخی اساتید مبرز در حوزه های علمیه شهرستانها و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای ایجاد تحول در حوزه بیان کردند.