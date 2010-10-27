800 اثر به دبیرخانه جشنواره "نشانه ها" در کرمانشاه ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رضا موزونی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نشانه ها عنوان جشنواره کشوری فرهنگی، هنری و ادبی است، گفت: این جشنواره آذر ماه امسال در فرهنگسرای کودک و نوجوان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه ادامه داد: از تیر ماه که فراخوان این جشنواره منتشر شد تاکنون بیش از 800 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

وی تصریح کرد: محور این جشنواره دینی است و در بخش‌های شعر، قطعه ادبی، داستان، نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، انیمیشن و تحقیق و پژوهش با موضوع طبیعت در قرآن، با حضور شاعران، نویسندگان، هنرمندان و کودکان و نوجوانان از سراسر کشور برگزار می‌شود.

موزونی آشنایی کودکان و نوجوانان با نشانه‌های قدرت خداوند در آفرینش از زبان هنر، توسعه عمیق باورهای دینی و معنوی در کودکان و نوجوانان و ایجاد فضای باطراوت معنوی در استان را از مهمترین اهداف برپایی این جشنواره عنوان کرد.

وی افزود: برپایی سه نمایشگاه جانبی با عنوان سنگ‌ها، پرها و هسته‌ها که در آن مجموعه ای از پر پرندگان مختلف، سنگ‌های طبیعی و دانه گیاهان گوناگون برای نمایش نشانه‌های قدرت خداوند جمع‌آوری شده، از برنامه‌های جنبی این جشنواره خواهد بود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در ادمه خاطر نشان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره پانزدهم آبان ماه است.