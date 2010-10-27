  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

800 اثر به دبیرخانه جشنواره "نشانه ها" در کرمانشاه ارسال شد

800 اثر به دبیرخانه جشنواره "نشانه ها" در کرمانشاه ارسال شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از برگزاری نخستین جشنواره کشوری "نشانه" در استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از 800 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رضا موزونی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه  نشانه ها عنوان جشنواره کشوری فرهنگی، هنری و ادبی است، گفت: این جشنواره  آذر ماه امسال در فرهنگسرای کودک و نوجوان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه  ادامه داد: از تیر ماه که فراخوان این جشنواره منتشر شد تاکنون بیش از 800 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

وی تصریح کرد: محور این جشنواره دینی است و در بخش‌های شعر، قطعه ادبی، داستان، نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، انیمیشن و تحقیق و پژوهش با موضوع طبیعت در قرآن، با حضور شاعران، نویسندگان، هنرمندان و کودکان و نوجوانان از سراسر کشور برگزار می‌شود.

موزونی آشنایی کودکان و نوجوانان با نشانه‌های قدرت خداوند در آفرینش از زبان هنر، توسعه عمیق باورهای دینی و معنوی در کودکان و نوجوانان و ایجاد فضای باطراوت معنوی در استان را از مهمترین اهداف برپایی این جشنواره عنوان کرد.

وی افزود: برپایی سه نمایشگاه جانبی با عنوان سنگ‌ها، پرها و هسته‌ها که در آن مجموعه ای از پر پرندگان مختلف، سنگ‌های طبیعی و دانه گیاهان گوناگون برای نمایش نشانه‌های قدرت خداوند جمع‌آوری شده، از برنامه‌های جنبی این جشنواره خواهد بود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در ادمه خاطر نشان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره پانزدهم آبان ماه است.

کد خبر 1179592

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها