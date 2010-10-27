نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در 3500 مترمربع برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو پیش از ظهر چهارشنبه در بیستمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبتهای مذهبی زنجان یادآور شد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان سال گذشته در برگزاری دومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی مقام اول کشوری را کسب کرد.

وی ادامه داد: سومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی از تاریخ 17 لغایت 22 آذرماه امسال در محل نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان برگزار می شود.

اماملو خاطر نشان کرد: امسال در برگزاری سومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی علاوه بر برگزاری نمایشگاه مفهومی، بازسازی صحنه های عاشورا در مدخل ورودی نمایشگاه، اختصاص غرفه هایی به کودکان، غرفه زنان عاشورایی و غرفه جنگ نرم وجود خواهد داشت.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه موضوع جنگ نرم و بیانات مقام معظم رهبری و روزنه هایی که دشمن از این طریق نفوذ می کند مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: در ارتباط با موضوع ولایت و امامت و شناخت هر چه بهتر امام حسین (ع) و کرامات آن حضرت غرفه ای جداگانه به این موضوعات اختصاص داده خواهد شد.

اماملو با بیان اینکه در این نمایشگاه غرفه ای به اشعار ترکی درخصوص عاشورا اختصاص می یابد گفت: در اشعار ترکی گاهی شاهد استفاده از مطالب سطحی درخصوص عاشورا هستیم و در این نمایشگاه با چاپ کتابی تلاش می شود تا به کیفیت و محتوابخشی به این اشعار پرداخته شود.

وی موضوعات دیگر این نمایشگاه را، بررسی بحث غیرت و عفت در بیانات شهداء، نصب پوسترهای اخلاق اسلامی، تبیین فلسفه وجودی هیئت و آسیبهای موجود در هیئت ها و عزاداریها، عکسهای عاشورایی، جوانان عاشورا، خون و رسالت امام حسین (ع)، زیارت عاشورا، امام حسین (ع) و شهداء جنگ تحمیلی، مرثیه و موسیقی صحیح در عزاداریها، بازخوانی رفتار خائنان در صحنه کربلا، اجرای نمایش، کودکان عاشورایی، نقاشی، دیکلمه و قصه های عاشورایی عنوان کرد.

اماملو ادامه داد: برای برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه سه عنوان فراخوان برای همه افراد، دانشجویان هنری و هنرمندان تجسمی صورت می گیرد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان خاطر نشان کرد: با همکاری هنرمندان تلاش می شود تا مدخل نمایشگاه به آیاتی از کلام اله مجید آراسته شود و همچنین در صددیم تا از حضور شخصیتهای سریال مختارنامه نیز در این نمایشگاه بهره مند شویم.

اماملو یادآور شد: امیدواریم با برگزاری این نمایشگاه بتوانیم در عمق بخشی به مفاهیم دینی و مذهبی اقدامات شایسته ای انجام داده باشیم.