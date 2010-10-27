امام خمینی نقش مهمی در تعامل حوزه و دانشگاه برعهده داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به روابط خوب دو کشور اندونزی و ایران گفت: کشور اندونزی نقش مهمی در همبستگی جهان اسلام دارد.
وی همچنین با معرفی اهداف و فعالیتهای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: این مجمع در عقلانیت بخشیدن به گفتگوی مذاهب اسلامی و نشر دوستی میان مسلمانان جهان مسؤولیت بسیار زیادی دارد.
دبیرکل مجمع با بیان اینکه مشترکات بین مسلمانان به 90 درصد میرسد، یادآور شد: ما باید زمینههای مشترک بین مذاهب را شناسایی و آن را گسترش داده و عملی کنیم.
آیتالله تسخیری در پایان به نقش حضرت امام خمینی(ره) در تعامل حوزه و دانشگاه تأکید کرد.
در ادامه دکتر لیدیا فریانی، رئیس مرکز مطالعات اسلام و خاورمیانه دانشگاه اندونزی گفت: کشور ایران اندیشمندان و متفکران بزرگی چون امام خمینی(ره) و شهید مطهری دارد و به همین منظور درخواست همکاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینههای علمی و دانشگاهی داریم.
این هیئت اندونزیایی به منظور توسعه ارتباطات و همکاریهای دانشگاهی ایران و اندونزی، بررسی راههای همکاری در زمینه تأسیس کرسیهای مطالعات ایران و اندونزی و آموزش زبان، فراهم سازی امکان امضاء سفر رئیس دانشگاه اندونزی به تهران جهت تفاهمنامه جدید همکاریها و آشنایی با فضای علمی و فرهنگی به ایران سفر کردهاند.
