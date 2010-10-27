حفاریهای شهر قزوین سه میلیارد تومان هزینه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مسعود نصرتی در ششمین جلسه کمیسیون حفاری های شهرداری که ظهر امروز تشکیل شد اظهار داشت: ترمیم ترانشه و مرمت به موقع خیابان‌های منطقه 2 شهرداری قزوین موجب شد با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، با بروز مشکل در مسیر رفت و آمد شهروندان مواجه نباشیم.

وی افزود: اجرای این گونه اقدامات ضربتی و اثربخش، نه تنها رویکرد شهرداری را در راستای تامین رفاه آنان تبیین خواهد کرد، بلکه در نهایت به جلب مشارکت شهروندان و بهبود سطح کیفی زندگی آنها منجر خواهد شد.

شهردار قزوین در بخش دیگری از سخنانش با بیان این مطلب که انجام حفاری‌های اضطراری در شهر تنها با ارسال درخواست دستگاه خدمات رسان متقاضی به شهرداری منطقه رسمیت و وجاهت قانونی خواهد یافت، تصریح کرد: چنانچه بازه زمانی حفاری و مرمت، طولانی شده یا مشکلاتی برای شهروندان ایجاد شود، مسئول پاسخگویی، همان دستگاه متولی حفاری می‌باشد و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی را در این راستا نخواهد پذیرفت.

علیرضا هنرور مدیر امور حفاری های شهر قزوین نیز در این نشست با بیان این مطلب که ترمیم ترانشه‌ها و مرمت در قزوین، افزون بر سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را در سال جاری به خود اختصاص داده، اظهار داشت: متاسفانه دستگاه‌های حفار هنوز نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب خود اقدام نکرده اند واین وضعیت به لحاظ ضرورت تامین منابع مالی در شهرداری ، این مجموعه را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

وی یادآور شد: این شرکتها برای تسویه حساب فقط تا پایان پانزدهم آبان ماه مهلت دارند.

در این جلسه مظفری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، حق لطفی، معاونت عمرانی شهردار و بهزادپور، مدیر منطقه دو شهرداری به تشریح برنامه‌های حوزه فعالیت خود پرداختند.

