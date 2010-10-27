به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان در مراسم آغاز به کار ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب گفت: هر سال حدود 90 تریلیون ریال در بخش آب سرمایه گذاری می شود که بر این اساس، بخش خصوصی فعال در حوزه آب و آبفا را مواجه با بازار بزرگی در داخل کشور می کند.

قائم مقام وزیر نیرو افزود: بازار بسیار بزرگی نیز در خارج کشور پیش روی بخش خصوصی در صنعت آب ایران است که باید از این ظرفیتها به درستی بهره گرفت.

وی تصریح کرد: امروزه صنعت آب و فاضلاب کشور به جایگاهی رسیده است که با توجه به تغییر شرایط اقلیمی، نیازها و تغییر جوامع، باید سیاستها و برنامه های جدیدی در پیش گیرد.

به گفته چیت چیان، امروز با انجام تحقیقات علمی و استفاده از آن در مدیریت، باید در جهت استفاده از دانش نوین در این حوزه گام برداشت.

وی، روند رو به رشد کشورهای جهان را به سمتی دانست که آب محور تمامی گفتگوهای آن قرار دارد. این درحالی است که باید مجموعه ها و تشکل هایی برای رفع نیازها و مشکلات بخش آب کشور ایجاد شود که در این راستا به چاره اندیشی بپردازد.

چیت چیان گفت: اتحادیه ها و تشکل های قوی در بخش آب، مورد توجه کشورهای مختلف در دنیای امروز است.

قائم مقام وزیر نیرو مدیریت تقاضا را از مباحث بسیار مهم در مدیریت منابع آب برشمرد و گفت: در راستای اجزای این سیاست باید به مسایلی چون کنتورهای هوشمند، وسایل اندازه گیری آب، مدیریت تحویل آب به بخش های مختلف به خصوص کشاورزی، سامانه های نوین آبیاری و زهکشی و جمع آوری آب باران توجه کرد.

چیت چیان اسقرار نظام سنجش ارتقای بهره وری آب را در ادامه سیاستهای وزارت نیرو برای مدیریت بخش آب ذکر کرد و افزود: سامانه های اندازه گیری آب و تله متری، بازچرخانی و استفاده مجدد از آب، آلودگی زدایی از پساب ها و استفاده از آب نامتعارف از جمله مواردی است که در این بخش مورد نظر قرار گرفته است.

وی ساخت و احداث نیروگاههای کوچک را دارای بازار بزرگی در جهان ذکر کرد و گفت: در حال حاضر این نیروگاه های کوچک، بازار بزرگ و مهمی در مقایسه با نیروگاههای بزرگ به خود اختصاص می دهند که در کشور نیز باید این تغییر اعمال شود.

چیت چیان به توسعه صادرات اشاره کرد و آن را از سیاست های مهم وزارت نیرو دانست و گفت: دولت با تمام توان و با استفاده از ظرفیتهای سیاسی خود، از توسعه نیروگاه های خصوصی به خصوص در خارج کشور حمایت می کند.

به گزارش مهر، ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران با حضور 340 شرکت داخلی و خارجی، امروز چهارشنبه در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران گشایش یافت.

در این نمایشگاه که به مدت چهار روز در فضایی به وسعت 45 هزار مترمربع برپا می شود، شرکتهایی از اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه، جمهوری چک، دانمارک، تایوان، ژاپن، هلند و چین حضور دارند.

نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران هر دو سال یکبار برپا می شود.