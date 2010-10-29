برداشت ذرت دانه ای ازمزارع کشاورزی استان قزوین آغاز شد

حسن جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت بیش از 148 هزار تن ذرت دانه ای برداشت شود.

وی افزود: استان قزوین از نظر سطح زیر کشت در محصول ذرت دانه ای رتبه ششم و از نظر میزان تولید رتبه پنجم را در کشور به خود اختصاص داده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کشت مزارع مدیریت جامع آرمانی در سطح 1120 هکتار از مزارع کشاورزان استان با رعایت کلیه اصول به زراعی و به نژادی و با مشارکت شش شرکت خدمات فنی مشاوره ای درسطح شهرستان های استان اجرا شده است.

جلیلوند یادآور شد: طرح احداث مزارع الگویی در سطح 27 قطعه و با هدف بررسی و معرفی ارقام و روشهای سازگار با هر منطقه اجرا شد و در همین راستا پروژه مقایسه عملکرد 32 رقم از ارقام زودرس، میان رس، دیررس ذرت نیز در شهرستانهای آبیک و البرز اجرا شده است.

وی افزود: در سال زراعی آینده امید است از ارقام مناسب و برگزیده جدید درمزارع کشاورزان باتوجه به اقلیم آن منطقه جهت کشت استفاده شود.

جلیلوند به مقایسه ارقام سازگار با محیط و ترویج این ارقام در بین کشاورزان اشاره کرد و گفت: تنوع در ارقام قابل کشت و سازگار در مناطق مختلف استان و مشارکت در احداث مزارع الگویی و ارتقاء مدیریت مزرعه میتواند در افزایش تولیدات زراعی منطقه تحول خوبی ایجاد کند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به طرح های این سازمان برای افزایش میانگین تولید ذرت هم اشاره کرد و گفت‌: در احداث مزارع الگویی پروژه مقایسه 32 رقم داخلی و خارجی با رقم شاهد ( 704 ) که کشت غالب منطقه است در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی اجرا شده است.

وی اجرای طرح خاک ورزی حفاظتی، مدیریت مصرف کود سرک، استفاده از کودهای ریز مغذی، کاربرد سموم مختلف علف کش های جدید، کشت در تراکم های مختلف با فواصل کشت گوناگون، ارزیابی روشهای انتقال آب به مزرعه و روشهای مختلف آبیاری را از دیگر طرح های در دست اجرا اعلام کرد.

جلیلوند در ادامه فواید اجرای طرح خاک ورزی حفاظتی را برشمرد و گفت: کشت در شرایط خاک ورزی حفاظتی و نیمه حفاظتی و کشت مستقیم که برای اولین بار در استان به اجرا گذاشته شده، بقایای گیاه قبلی بعنوان یک منبع کودآلی در خاک باقی می ماند و موجب افزایش حاصلخیزی خاک طی سالهای آتی می شود.

وی کاهش تردد ماشین آلات کشاورزی در زمین و جلوگیری از فشردگی و کاهش مصرف سوخت و زمان عملیات آماده سازی زمین و در نتیجه کاهش هزینه های تولید محصول را از دیگر مزایای این روش کشت برشمرد.