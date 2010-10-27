تهران و ریاض به هم نزدیک می شوند/ اسرائیل دشمن عربستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض در مطلب خود می نویسد: در حال حاضر ایران و عربستان در حال حل اختلاف نظرهای خود در مواردی چون لبنان و عراق هستند و تسلیحاتی که قرار است توسط آمریکا در اختیار عربستان قرار بگیرد نیز علیه ایران استفاده نخواهند شد.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک عربستان در این باره می گوید : ایران دشمن ما نیست اما اسرائیل دشمن عربستان محسوب می شود.

در همین رابطه در اخیرا "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران دوبار با "ملک عبدالله" پادشاه عربستان بصورت تلفنی صحبت کرده و قرار است در آینده ای نزدیک یک مقام ایرانی به ریاض سفر می کند. مقامات آگاه می گویند از میان "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه و "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران یکی به ریاض سفر خواهد کرد.

به نوشته هاآرتض، ایران و عربستان تا کنون در مورد خرید 60 میلیارد دلار تجهیزات نظامی از آمریکا با یکدیگر گفتگو نکرده اند اما به این نتیجه رسیده اند که نزدیک شدن آنها به یکدیگر می تواند برخی از مشکلات موجود در خاورمیانه از جمله در لبنان و عراق را حل کند.

به نوشته این روزنامه، در حالیکه که برخی از کارشناسان معتقدند ادامه کار دادگاه رسیدگی کننده به ترور رفیق حریری می تواتند موجب سقوط دولت لبنان شود اما برخی دیگر معتقدند که اقدامات ایران و عربستان می تواند لبنان را از این وضعیت خارج کند.

از سوی دیگر "نوری المالکی" نخست وزیر عراق برای تصدی مجدد این پست سفری منطقه ای داشته و به کشورهای همسایه عراق سفر کرده است اما این اقدام کافی نیست و او باید بتواند مخالفان داخلی خود را نیز متقاعد کند که البته در این میان موافقت عربستان با نخست وزیر مالکی می تواند مخالفان داخلی او را نیز برای نخست وزیری مجدد مالکی متقاعد کند.

بر همین اساس، توافقات تهران-ریاض در مورد مسائل موجود در خاورمیانه می تواند مشکلات موجود در آن را تا حد زیادی حل کند.