ایران سالمترین خون جهان را دارد/ صادرات و واردات خون نداریم

دکتر حسن ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران یکی از بهترین ذخایر خون جهان را در اختیار دارد گفت: کشورهایی که نمی توانند خون مورد نیاز خود را تامین کنند طرحی برای ذخیره خون ندارند ولی ایران غیر از تامین خون مورد نیاز خود می تواند در صورت هیچگونه خونگیری به مدت هفت روز خون مورد نیاز کشور را از منابع ذخیره خون تامین کند.

وی در مورد شایعاتی مبنی بر صادرات و واردات خون کشور گفت: ایران هیچگونه صادرات و واردات خون ندارد و رسانه هایی که خبر صادرات و واردات خون را منتشر کرده بودند بدون صداقت و آگاهی لازم صادرات و واردات سرم را به جای خون اعلام کردند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون در مورد ترویج فرهنگ گرفتن پلاکت از خون در جامعه گفت: پلاکت گیری از سطح کشور روند رو به جلویی داشته است. همچنین تا کنون بخشی خصوصی وارد طرح پلاکت گیری نشده و تمام مراحل پلاکت گیری توسط سازمان انتقال خون انجام می شود.

ابوالقاسمی در پاسخ به این پرسش که آیا تحریمها خللی در قرارداد ایران و آلمان برای تبدیل پلاسمای ایرانی به دارو وارد کرده گفت: خوشبختانه ارسال پلاسما و تبدیل شدن آن به دارو توسط شرکتهای آلمانی همچنان با قوت در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور در مورد سلامت خونی در ایران گفت: با سرمایه گذاری عظیمی که دولت در موضوع سلامت خونی انجام داده می توان گفت که ضریب سلامت خون ایران قابل رقابت با کشورهای غربی است.

وی افزود: استفاده از بهترین کیتهای آزمایشگاهی و پرسنل آموزش دیده و متبحر موجب شده تا ایران سالم ترین خون جهان را داشته باشد.