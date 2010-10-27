افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نکویی مهر در مراسم آغاز به کار ستاد کشوری بازرسی و نظارت اصناف ‌گفت: کارگروه تنظیم بازار مصوب کرده است که تا اطلاع ثانوی، هیچ تغییر قیمتی در اقلام اساسی مورد نیاز مردم لحاظ نشود، در غیر این صورت با فرد متخلف برخورد می شود.

مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: ‌در شرایطی که هنوز نرخ حاملهای انرژی در کشور اصلاح نشده است ، پیش بینی می شود انتظارات تورمی ایجاد شود که به طور قطع با آن برخورد خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: دولت نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به گونه ای تدارک دیده است که اثر چندانی بر قیمت ها نداشته باشد، بر این اساس، ‌باید با بازرسی و نظارت و اطلاع رسانی مناسب، از ایجاد فضای تورمی ممانعت به عمل آورد.

وی اظهار داشت: در این راستا از همان لحظه اول باید با هرگونه تخلف از ضوابط برخورد قانونی کرد. به گفته نکویی مهر، در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باید با احتیاط کامل مانع از ایجاد اختلال در بازار شد.

وی اظهار داشت: بازرسان اصناف از علم، تجربه و عزم راسخ برخوردار هستند و با فعالیتهای شبانه روزی خود می ‌توانند دولت را در اجرای هرچه بهتر قانون یاری رسانند.

