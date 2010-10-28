سعید دانشمند در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با بیان اینکه گذر کالا از گمرک و دستگاههای مختلف علاوه بر ارتقاء هزینه زمان، سبب کندی در امر تجارت نیز می‌شود، گفت: باید با اصلاح هزینه زمان در امر تجارت سهولت ایجاد کرد.

دانشمند با اشاره به مشکلات پیش روی بخش صادرات و برشمردن علل افزایش قیمت تمام شده، اظهارداشت: در برابر این امر کوتاه بودن دوره زمانی واردات نیز موضوعی است که امر تولید و صادرات را با کندی و کساد روبرو می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از کشورها در بحران اقتصادی دنیا، با تطبیق شرایط تولید با نوسانات بازار توانسته‌اند به سود برسند و پویایی صادرات محصولات مختلف خود را حفظ کنند، ابرازداشت: تطبیق شرایط تولید با نوسانات بازار می‌تواند با خرید و یا فروش در قالب دوره‌های زمانی کوتاه تر آغاز شود تا از این طریق از نوسانات ضرر و زیان نبینند.

خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیستم گمرکی به عنوان یکی از ارتقاء دهنده‌های هزینه زمان مطرح است، ابراز داشت: در گمرکات کشور در مورد کالا باید 20 سازمان مختلف نظر بدهند و بررسی لازم را به عمل آورند.

دانشمند تاکید کرد: با اصلاح این روند می‌توان تا حدود زیادی هزینه زمان را کاهش داد و در امر تجارت و صادرات سهولت ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: بروز این مشکلات سبب تضعیف بخش تولید و در نتیجه افت کیفیت محصولات و از بین رفتن توان رقابت با کالاهای خارجی و سرانجام نیز تولید در چنین پروسه‌ای با توقف روبرو می‌شود.

دانشمند همچنین با اشاره به طرح تحول اقتصادی و بیان اینکه به شدت با این طرح به دلیل هدفمند شدن یارانه موافق است، ابرازداشت: ‌تاکتیکها و استراتژیها در این طرح می‌تواند مورد گفتگو قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بازرگان و تاجران با توجه به ظرفیتهای موجود باید جایگاه اصلی خود را در منطقه و دنیا پیدا کنند، گفت: در حال حاضر جمعیت ایران یک درصد از کل جمعیت جهان و سهم ما در تجارت جهانی 37 صدم درصد است.

دانشمند تصریح کرد: اگر خواهان ارتقای جایگاه خود در امر تجارت جهانی هستیم باید تلاش کنیم.

خزانه‌دار اتاق بازرگانی با بیان اینکه کلنگ ساختمان اتاق بازرگانی هرمزگان به زودی به زمین زده می‌شود، گفت: طرحی در اتاق بازرگانی ایران در دست است که طی آن مبحث سه درصد حق اتاقها از محل صدور مجوزهای بازرگانی به نحوی در بین اتاق ایران، اتاق تهران و اتاق شهرستانها تقسیم شود.