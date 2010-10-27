اختصاص هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار به قم در سفر رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در استانداری قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به قم سفر پر خیر و برکتی بود و توضیح الوضوحات است.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که امروز برای تصویب مصوبات از سوی هیئت دولت تشکیل شد، اکثر مسئولان کشور و استان قم حضور داشتند و مصوبات خوبی به تصویب رسید و آقای رحیمی اعلام کردند که هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار برای عمران و آبادانی استان قم اختصاص پیدا کرد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری اظهار امیدواری کرد که سفر مقام معظم رهبری به قم برکات زیادی برای این استان داشته باشد و شاهد رشد و تحول و پیشرفت در این استان باشیم.