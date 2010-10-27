  1. استانها
  2. قم
۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

محمدی گلپایگانی عنوان کرد:

اختصاص هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار به قم در سفر رهبر معظم انقلاب

اختصاص هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار به قم در سفر رهبر معظم انقلاب

قم- خبرگزاری مهر- رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: در سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهر مقدس قم هزار و 100 میلیارد تومان برای عمران و آبادانی این استان اختصاص پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در استانداری قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به قم سفر پر خیر و برکتی بود و توضیح الوضوحات است.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که امروز برای تصویب مصوبات از سوی هیئت دولت تشکیل شد، اکثر مسئولان کشور و استان قم حضور داشتند و مصوبات خوبی به تصویب رسید و آقای رحیمی اعلام کردند که هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار برای عمران و آبادانی استان قم اختصاص پیدا کرد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری اظهار امیدواری کرد که سفر مقام معظم رهبری به قم برکات زیادی برای این استان داشته باشد و شاهد رشد و تحول و پیشرفت در این استان باشیم.

کد خبر 1179646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها