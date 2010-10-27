به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی نمایش "شب اسرارآمیز په په" که پیش از این قرار بود 15 آبان‌ماه برگزار شود، به روز شنبه هشتم آبان موکول شد. این نشست کارگاهی سی و دومین گردهمایی اعضای کانون نمایش رنگین‌کمان فرهنگسرا است که به نقد و بررسی نمایش "شب اسرار آمیز په په" اختصاص دارد.

این جلسه با حضور منتقدانی چون بهزاد صدیقی، علی ظفرقهرمانی و سامی صالحی و با حضور احمد سلیمانی کارگردان، محمدرضا کوهستانی نمایشنامه‌نویس و سایر عوامل اجرایی برگزار می‌شود. این نمایش کاری از گروه تئاتر ایده است و داستان آن درباره په په پسر بچه شیطان و بازیگوشی است که در یک شب اسرار آمیز و در نبود پدر و مادرش، پیشخدمت خانه را مجبور به انجام کارهایی عجیب می‌کند.

نمایش "شب اسرارآمیز په په" هر روز از ساعت 19در تالار هنر روی صحنه می‌رود.

