مخابرات نیازمند حفاریهای وسیع در شهر بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید عبدالحسین افتخاری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با شهردار بوشهر با تاکید بر لزوم تعاملات مناسب میان این شرکت و شهرداری بوشهر اظهار داشت: این شرکت هم اکنون حهت توسعه فعالیتهای خود نیازمند حفاری در شهر بوشهر است که امیدواریم شهرداری در اعطای مجوز با ما همکاری داشته باشد.

وی اظهار داشت: با اعطای مجوز حفاری از سوی شهرداری به این شرکت عرصه خدمت رسانی ارتباطی به مردم مرکز این استان مهیا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر گفت: این شرکت توانسته در زمینه تلفن ثابت 333 هزار و 369 شماره نصب، راه اندازی و آماده واگذاری کند که از این تعداد 274 هزارو 640 مشترک فعال هستند.

شهردار بوشهر نیز با بیان اینکه اینکه شهر بوشهر اولین شهر در کشور از نظر دارا بودن مخابرات محسوب می شود به اهمیت آن در عصر ارتباطات اشاره کرد و گفت: در عصر دانایی محوری وظیفه و نقش مخابرات و تلاشگران این عرصه چشمگیر است .

فضل الله توسلی با اشاره به ضرورت گسترده تر شدن خدمات مخابرات برای گسترش دانایی در این شهر بر ایجاد زمینه های لازم جهت تعاملات سازنده با مخابرات تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت و نقش شرکت مخابرات در گسترش ارتباطات و زیرساخت لازم جهت استفاده از اینترنت و استقبال نسل جوان شهر از این دستاورد مدرن، شهرداری آمادگی دارد که طبق قوانین موجود در زمینه حفاری، زمینه را برای فعالیت شرکت مخابرات مهیا سازد.