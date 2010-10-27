ایران خواستار پرهیز از تغییر فراگیر در بازنگری شورای حقوق بشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز به کار نشست یک هفته ای گروه کار بین الدولی بازنگری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی به بیان مواضع ایران در خصوص روند یاد شده پرداخت.

محمدرضا سجادی با تاکید بر اینکه از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران روند بازنگری شورای حقوق بشر بایستی محدود به اصلاحات تکمیلی مختصر در جهت بهبود کار و عملکرد شورای حقوق بشر باشد و نه انجام یک روند اصلاحی فراگیر، تصریح کرد: هر گونه تلاش یا درخواست برای تغییرات کلی و زیربنایی در این زمینه غیر ضروری و خارج از وظیفه محول شده به گروه کاری از سوی قطعنامه ذیربط مجمع عمومی است.

وی با اشاره به انتظار عمومی شورای حقوق بشر برای هدایت بحث های حقوق بشر بین المللی بر اساس همکاری و گفتگوی سازنده و واقعی برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر بر اساس رهیافت عادلانه و منصفانه برای همه کشورها و پرهیز از اعمال استانداردهای دوگانه، گزینشی عمل کردن و سیاسی کاری، پیگیری رویکرد تقابل آمیز را در منافات با اهداف یاد شده تلقی کرد.

سفیر ایران با یادآوری عملکرد مثبت شورای حقوق بشر در برخی از زمینه ها از زمان تاسیس آن تا کنون علیرغم برخی چالش ها و کمبودها، عملکرد آن را نسبت به کمیسیون ناموفق سابق حقوق بشر که به دلیل اتخاذ رویکرد سیاسی و گزینشی به شدت با مشکل عدم کارآیی و مشروعیت روبرو بود، به طور نسبی مثبت تر خواند.

سجادی تجربه بررسی وضعیت حقوق بشر در تمامی کشورهای جهان بر اساس یک روند برابر در قالب بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر موسوم به یو. پی . آر را یک ابداع مهم و دست آورد برجسته شورای حقوق بشر خواند و تاکید کرد: باید از تجربه تلخ کمیسیون سابق حقوق بشر عبرت بگیریم و نگذاریم شورای حقوق بشر نیز با افتادن در ورطه سیاسی کاری و گزینشی عمل کردن از طریق سیاست متهم کردن دیگران، به سرنوشت مشابه با کمیسیون حقوق بشر مواجه شود.

سفیر ونماینده دائم ایران در ژنو در پایان تاکید کرد: آنچه اهمیت فوق العاده ای دارد این است که تمامی تلاش های بین المللی باید معطوف به ارتقاء گفتگوی جهانی برای ارتقاء فرهنگ صلح در تمامی سطوح بر اساس احترام به حقوق بشر با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی شود.