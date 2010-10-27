میثاقیان مشاور فنی باشگاه شهرداری تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، میرمعصوم سهرابی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: اکبر میثاقیان که زحمات فراوانی برای حضور تیم فوتبال شهرداری تبریز در رقابت های لیگ برتر متقبل شد به دنبال مشکلاتی که سلامت او را تهدید می‌کرد از این باشگاه کناره گیری کرد ولی هیئت مدیره تشخیص داد که او همچنان در کنار باشگاه به عنوان مشاور حضور داشته باشد.

وی اظهار داشت: هیئت مدیره باشگاه شهرداری تبریز چنان به میثاقیان اعتقاد دارد که در انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه از او مشاوره گرفت.

به گفته مدیر عامل باشگاه شهرداری تبریز، مبلغ تعیین شده طبق قرارداد به میثاقیان پرداخت و با او تسویه حساب شده است.

سهرابی ادعای برخی افراد مبنی بر ضعف مدیریت باشگاه در کسب نتایج ضعیف تیم فوتبال شهرداری تبریز را قابل قبول ندانست و در جمله ای استفهامی گفت:مدیرعامل باشگاه چه وظیفه ای داشته که بخوبی انجام نداده است.

وی توضیح داد: وظیفه یک مدیر عامل، جذب بازیکنان برتر،‌ حفظ بازیکنان خوب فصل گذشته،‌ پرداخت به موقع حقوق و مزایا، ‌مهیا کردن به موقع زمین تمرین و بازی و تعامل مناسب با نهادهای تصمیم گیر در این زمینه بوده که در این زمینه ها کم کاری صورت نگرفته است.

سهرابی درباره ملاک های گزینش سرمربی جدید تیم فوتبال شهرداری تبریز هم گفت: اخلاق خوب،‌ خوشنامی در عرصه فوتبال، تعصب به مردم و منطقه آذربایجان و برتری در زمینه های فنی از جمله مهمترین عواملی بوده است که هیئت مدیریه باشگاه شهرداری تبریز را برای انتخاب حمید درخشان جهت سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه مجاب کرد.

تیم فوتبال شهرداری تبریز هم اکنون با 10 امتیاز در رده هفدهم جدول رقابت های لیگ برتر باشگاه های فوتبال کشور- جام خلیج فارس قرار دارد.

این تیم پارسال بدون تحمل حتی یک شکست، پای در رقابت های لیگ برتر گذاشت اما با وجود مربیگری میثاقیان کاربلد، بی تجربگی بازیکنان لیگ یکی شهرداری و غرور بازیکنان جذب شده از لیگ برتر، هرگز اجازه تداوم این موفقیت ها را نداد.