دومین کارگاه تخصصی نشر در آبان ماه برگزار می شود

فتح الله فروغی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:‌ در روز اول این کارگاه 80 نفر از مدیران موسسه های انتشاراتی حضور دارند که نگاهی به بازار کتاب آلمان، راهکارهای هدایت موسسه مدرن، پژوهش در بازار و برنامه ریزی، بازاریابی و روابط عمومی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وی افزود: همچنین در روزهای دوم و سوم این کارگاه که تنها با حضور 25 نفر از ناشرانی که از قبل ثبت نام کردند،‌ برگزار خواهد شد یافته های نظری همایش، در قالب گروه های کاری برای آنها مشابه سازی می شود.

رئیس کمیسیون آموزش اتحادیه ناشران وکتابفروشان تهران تصریح کرد:‌ ولفگانگ فرشل مدیر انتشارات آلبرشت کناوس، خانم گابریله روبنرمدیر اجرایی انتشارات کونست اند رایزه و اورسولا هولپ نماینده نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت اداره‌کنندگان این کارگاه هستند.

فروغی ادامه داد: برنامه روز اول این کارگاه در سالن اجتماعات انتشارات تیمورزاده و روزهای دوم و سوم در سالن اجتماعات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برگزار می شود.

رئیس کمیسیون آموزش اتحادیه ناشران وکتابفروشان تهران اضافه کرد:‌ کارگاه تخصصی نشر، نخستین باردر آذرماه 1388 با مشارکت اتحادیه ناشران وکتابفروشان تهران و نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت برگزار شد و پس از اجرا با استقبال و رضایت مدیران موسسه های انتشاراتی شرکت کننده مواجه شد.



وی با اشاره به این که در کارگاه اول 30 نفر از مدیران موسسه های انتشاراتی تهران شرکت داشتند ، گفت: همگان لزوم تداوم این برنامه آموزشی را مورد تأکید قرار دادند. فروغی هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقاء سطح دانش حرفه ای مدیران نشر کشور ذکر کرد و افزود:‌ نشر مقوله ای است که رشته آکادمیک ندارد و مدیران نشر، فارغ التحصیلان این رشته نیستند و تنها دارای دانش ، حرفه ای و تجربی هستند .به همین دلیل برگزاری این کارگاه ها می تواند برای دانش حرفه ای مدیران کارآمد باشد و به این دلیل کمیسیون آموزش اتحادیه برگزاری آن را در دستور کار قرار داده است. وی با اشاره به این که تصمیم داریم از طریق برگزاری دوره های تخصصی این کمبودها را جبران کنیم، افزود: ما باید برای ارتقاء سطح علمی و به روز بودن دانش ناشران تلاش کنیم. فروغی تفاوت کارگاه دوم با نخستین کارگاه را ظرفیت آن دانست و گفت: آن کارگاه تنها می توانست 25 نفر را تحت پوشش قرار دهد و به همین دلیل امسال مبانی نظری به طور تئوری با حضور 80 نفر برگزار می شود و و در روزهای بعد مبانی ارائه شده در روز اول همایش به طور عملی در کارگاه ارایه می شود.

به گفته وی، گواهینامه شرکت کنندگان در همایش تخصصی نشر (برنامه روز اول) از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران صادرمی شود و برای شرکت کنندگان در همایش و کارگاه تخصصی نشر(برنامه سه روزه) گواهینامه شرکت در کارگاه با تایید مشترک بخش آموزش نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت و اتحادیه ناشران وکتابفروشان تهران صادر می‌شود.