تنها طلایی تایم تریل ایران در آسیا از تیم ملی کناره گیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رکابزن تبریزی و نخست قاره کهن در سال 2010 از تیم ملی دوچرخه‌سواری کناره گیری کرد .

قادر میزبانی تنها رکابزن دارنده مدال طلای تایم تریل انفرادی ایران در بازی‌های آسیایی که در کارنامه خود قهرمانی قاره کهن در سال 2010 را یدک می‌کشد، در آستانه بازی‌های آسیایی از تیم ملی دوچرخه‌سواری کناره گیری کرد و این در حالی است که کاپیتان تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز حضور وی تضمینی برای کسب مدال طلا در بخش جاده برای تیم ملی ایران به شمار می‌رفت .

قادر میزبانی رکابزن تیم پتروشیمی تبریز پس از تور بین‌المللی چین هایلک از تیم ملی‌ کناره گیری کرد .

قادر میزبانی متولد تبریز و از راه یافته گان به المپیک 2008 پکن است. وی قهرمان دوچرخه سواری جاده بازی های آسیایی 1998 در بانکوک بوده که از سال 2002 دوچرخه سواری جاده را به طور حرفه ای آغاز کرد.

میزبانی در تور دوچرخه سواری 2006- 2005 لانگ کاوی مالزی همراه با تیم جیانت تایوان در میان دوچرخه سواران آسیایی موفق به کسب مقام قهرمانی شد.