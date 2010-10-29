محمد حسینی دبیر تحریریه نشر ثالث درباره کتاب‌هایی که به زودی توسط این انتشارات منتشر خواهد شد به خبرنگار مهر گفت: آثاری که در حال حاضر در ثالث در دست چاپ هستند کتاب‌هایی است که مجوز تعدادی از آنها به تازگی صادر شده و مجوز برخی دیگر متاخرتر است.

وی ادامه داد: مجموعه شعر "ماه نو و مرغان آواره" سروده رابیندرانات تاگور شاعر هندی با ترجمه ع. پاشایی پس از سالها دوباره توسط نشر ثالث به چاپ می‌رسد.همچنین "راز جنگل پیر" نوشته دینو بوتزاتی و "در جمع زنان" نوشته چزاوه پاوزه نویسنده ایتالیایی با ترجمه مجتبی ویسی از جمله آثاری است که از ادبیات جهان در دست انتشار است.

دبیر تحریریه نشر ثالث درباره "در جمع زنان" توضیح داد: این کتاب مورد علاقه ایتالو کالوینو است و در تمجید از آن جملاتی دارد که بخشی از آنها را در پشت کتاب آورده ایم.

حسینی افزود: مجموعه شعر و داستان "از غلط‌های نحوی معذورم" اثر لیلا صادقی نیز به زودی منتشر می‌شود. این کتاب دارای دو چهره است. چهره اول آن، جلد چپ کتاب است به نام "زندگی پر است از غلط‌های نحوی" که شامل چهل قطعه شعر است. چهره دوم آن، جلد راست کتاب است به نام "از غلط‌های نحوی معذورم" که شامل یک داستان در چهل قطعه به صورت پاورقی است. هر قطعه شعر با یک قطعه داستان در ارتباط است.

وی درباره دیگر کتاب‌هایی که به زودی توسط نشر ثالث منتشر می‌شود عنوان کرد: مجموعه داستان "آدم‌ها" نوشته احمد غلامی و دو مجموعه داستان "یک نفر برای تاکسی‌ها دست تکان می‌دهد" از علی اصغر حسینی‌خواه ، "سفر خاک" نوشته ابراهیم مهدی‌زاده و رمان تاریخی "میترا و چاتورانگا" با عنوان فرعی "کارنامک خسرو" نوشته فریدون مجلسی نیز به زودی منتشر خواهد شد.

این نویسنده اضافه کرد: همچنین چند کتاب تاریخی و پژوهشی هم در دست چاپ داریم که "مردی که شبیه شعر خودش نیست" نوشته ناصر صفاریان درباره احمدرضا احمدی و شعرش، "نگاهی مصور به تاریخ تئاتر ایران" تالیف نادر داوودی مهاجر تهرانی در قالب کتابی نفیس از جمله آنها است.

حسینی در پایان خبر داد: "سیر تاریخی طریقه بکتاشیه" تالیف عطاء ابراهیم‌راد نیز دیگر کتابی است که در نهایت تا یک ماه و نیم دیگر منتشر می‌شود.