طالب رفاعی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید اعضای UNWTO از کاخ و باغ چهلستون افزود: ایران کشوری است که دارای ذخایر و جاذبه‌های تاریخی بسیاری است که بهترین راه آن ارائه این جاذبه‌ها است و باید آن را به جهان عرضه کند.

وی ادامه داد: از دیگر نکاتی که قابل توجه است کیفیت بالای صنایع دستی و مهارتهایی است که در این عرصه وجود دارد.

طالب رفاعی ادامه داد: این مهارت و تخصص در نما و تولید صنایع دستی و بناهای تاریخی قابل مشاهده است.

دبیرکل سازمان گردشگری جهانی UNWTO اظهار داشت: این مهارتها اکنون در دیگر کشورها فراموش شده است و در واقع حفظ و نگهداری این بناها در ایران با توجه به اینکه در دنیایی به سر می‌بریم که در حال جهانی شدن است بسیار شاخص و قابل توجه است.

وی ادامه داد: اکنون این امر یک سرمایه و یک جاذبه گردشگری برای ایران است و به شکل محسوسی ‌خودنمایی می کند.

طالب رفاعی به طراحی معماران گذشته ایران نیز اشاره کرد و اظهار داشت: طراحی آنان بسیار قابل توجه است که در گذشته موارد جزئی چون طراحی جریان آب و سازه‌های آبی قابل توجه بوده است.

دبیرکل سازمان گردشگری جهانی UNWTO ادامه داد: اگر در یک چارچوب تاریخی به این معماری نگاه کنیم یک نقش و تصویر عمیق را القاء می‌کند و نشان می دهد که جامعه آن زمان تا چه اندازه پیشرفته بوده و معیارهای زمانی آن دوره تا چه اندازه بالا بوده است.

وی معیارهای شهرسازی آن دوره را نیز بسیار پیشرفته دانست.

طالب رفاعی خاطرنشان کرد: ایران در واقع جاذبه‌های بسیاری دارد که گردشگران سراسر دنیا را به سمت خود جلب می‌کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نشستی که در جزیره کیش داشتند، اظهار داشت: در این نشست در خصوص آینده آژانس‌های مسافرتی، آینده سازمان جهانی جهانگردی و ترسیم آینده کاری این سازمان موضوعاتی مطرح شد.

وی نشست دوره‌ای رئیس نشست وزرای جهانگردی در سال آینده را خانم کاترینا از ایتالیا معرفی کرد و اظهار داشت: این اجلاس در کشور کلمبیا برگزار خواهد شد.

کاترینا نیز در در خصوص معماری اصفهان اظهار داشت: آنچه در واقع در این معماری مشاهده شد تداعی کننده معماری رنگ آبی، طلائی که در ایتالیا نیز وجود دارد، است.

کاترینا خاطرنشان کرد: تمایل مردم ایتالیا نیز بازدید از کشور ایران است.