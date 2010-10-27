برخورد صمیمانه با مردم از مهمترین وظایف مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز چهارشنبه در دیدار مسئولان بخشهای مختلف استان قم، خدمت به مردم را یک توفیق و ارزش خواندند و تأکید کردند: اگر این خدمت برای مردمی مؤمن، مجاهد، با انگیزه های عالی در حرکتهای اجتماعی و امتحان داده همچون مردم قم باشد قطعاً ارزشی مضاعف است و به همین دلیل مسئولان باید برای خدمت حداکثری به مردم قم و حل مشکلات این استان، تمام تلاش خود را به کار گیرند.



در این دیدار که معاون اول رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مبغوض بودن قم در دوران ستمشاهی به دلیل تدین مردم قم، ارتباط با روحانیت، وجود حوزه علمیه و سابقه مبارزاتی علما و مردم، افزودند: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه خاصی به شهر قم شد اما حرکت عمران و آبادانی قم در پنج سال اخیر، حقاً و انصافاً شتاب بیشتری گرفته است.



حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر لزوم ادامه این حرکت پرشتاب، خاطرنشان کردند: اگر عمران و آبادانی قم با همین سرعت ادامه یابد، امید می رود که عقب ماندگی های متراکم این استان جبران شوند.



ایشان خدمت به قم را خدمت به کشور دانستند و تأکید کردند: شهر مقدس قم آبروی جمهوری اسلامی ایران است زیرا این شهر پایگاه انقلاب و روحانیت و محل بزرگترین حوزه علمیه و شخصیت های برجسته علمی و دینی است.



رهبرانقلاب اسلامی با اشاره به حجم گسترده تبلیغات رسانه های بیگانه درمورد قم در روزهای اخیر، آن را نشان دهنده اهمیت شهر قم خواندند و افزودند: یکی از برنامه های تبلیغاتی مخالفان نظام در سی سال گذشته، تضعیف و تحقیر نمادهای انقلاب و اسلام بویژه شهر قم بوده است.



حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: جبهه دشمن همواره برای قم به عنوان پایگاه عظمت اسلام و برافراشته شدن پرچم انقلاب، برنامه ریزی خاص داشته است که از آن جمله طراحی برای بوجود آوردن پایگاه ضدیت با انقلاب اسلامی در قم بود.



ایشان افزودند: در این طراحی و برنامه ریزی، تأثیرگذاری بر فکر و احساسات مردم قم در دستور کار است و تنها راه مقابله با آن، تلاش بیش از پیش برای خدمت به مردم قم و گشودن گره ها از زندگی این مردم است.



رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: البته مردم قم با حضور با شکوه و پرشور خود در روزهای اخیر، پاسخی قاطعانه به طراحی ها و تبلیغات دشمن دادند و بیداری و عمق نفوذ ایمان در دلهای خود را به نمایش گذاشتند.



حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری محدود بودن امکانات دستگاههای دولتی افزودند: برای حل مشکلات قم، باید این مشکلات اولویت بندی و پیگیری جدی شوند.



ایشان با اشاره به جلسه امروز هیئت دولت در قم تأکید کردند: همه مصوبات دولت درسفرهای استانی وهمچنین تصمیمات جلسه امروز، باید با دقت و اهتمام پیگیری و اجرا شوند.



رهبرمعظم انقلاب، آب آشامیدنی، مناطق محروم، امکانات بهداشتی ودرمانی بویژه در بخش زنان، صنایع دستی، آب کشاورزی و صنعت را ازجمله مسائل اساسی شهر قم برشمردند وخاطرنشان کردند: در سالهای اخیر و در دولتهای نهم و دهم چندین برابر دوره های قبل کار انجام شده است اما جبران عقب ماندگی های تاریخی ملت ایران نیازمند حرکتی پرشتاب و بی وقفه در همه بخشها است.



حضرت آیت الله خامنه ای همه مسئولان و خدمتگزاران را به گشاده رویی در برخورد با مردم توصیه کردند و افزودند: برخورد صمیمانه و با آغوشی باز، با مردم از مهمترین وظایف مسئولان است.



ایشان با تأکید بر اینکه اجر معنوی خدمت به مردم بسیار بالاتر و ارزشمندتر از اجرهای دنیوی است، از زحمات و تلاشهای مسئولان استان قم بویژه در روزهای اخیر قدردانی کردند.



در ابتدای این دیدار محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور گزارشی از جلسه امروز هیئت دولت در قم ارائه کرد و گفت: در این جلسه، علاوه بر مصوبات سفرهای استانی، تصمیمات جدیدی برای قم گرفته شد.



سرعت بخشی به احداث خط آهن قطار پرسرعت تهران – قم با اختصاص 150 میلیارد تومان اعتبار جدید، تخصیص 120 میلیارد تومان برای محرومیت زدایی از مناطق محروم شهر قم در مدت 5/2 سال، تکمیل بیش از 31 هزار واحد مسکونیِ مسکن مهر تا شهریور سال آینده و اختصاص یکصد و ده میلیارد تومان برای انتقال آب شیرین به قم از جمله تصمیمات هیأت دولت برای مردم قم بود که معاون اول رئیس جمهور به آنها اشاره کرد.



آقای موسی پور استاندار قم نیز درسخنانی به برخی خدمات انجام گرفته در طول سالهای گذشته بویژه پنج سال اخیر اشاره کرد و گفت: وجود بیش از سیزده هزار مدرسه در مقاطع مختلف، پنجاه و سه هزار دانشجو در 29 مرکز آموزش عالی و دانشگاه، ایجاد دانشگاههای دخترانه حضرت معصومه(س)، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه صنعتی قم، بیش از دو هزار تخت فعال بیمارستانی، 213 مرکز بهداشتی و درمانی، 360 مجموعه ورزشی، چهل هزار خط تلفن ثابت و ششصد و بیست و پنج هزار خط تلفن همراه از جمله اقدامات انجام گرفته برای شهر قم است.



وی، مراکز صنعتی، کشاورزی و دامداری را از مزایای شهر قم برشمرد و گفت: با وجود خدمات انجام شده، استان قم همچنان دارای مشکلات متعددی است که از جمله آنها، بافت فرسوده متراکم در شهر قم است.



پس از این دیدار اعضای هیئت دولت و مسئولان استان قم، نماز ظهر و عصر را به امامت حضرت آیت الله خامنه ای در دفتر مقام معظم رهبری در قم اقامه کردند.