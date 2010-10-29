احداث 164 چشمه سرویس بهداشتی برای مددجویان جاجرم

رضا علی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد، با بیان اینکه تاکنون 164 چشمه سرویس بهداشتی بااعتباری بالغ بر 290 میلیون و 136 هزار ریال ساخته شده است افزود: سال گذشته 26 چشمه احداث و به مددجویان تحویل داده شد.

وی بابیان اینکه شهرستان جاجرم دارای دو هزار و 10 خانواده تحت حمایت است، گفت: طبق بازدیدهای به عمل آمده توسط کارشناسان بهداشت از منازل مددجویان 800 خانواده به دلیل نامناسب بودن سرویس بهداشتی منزلشان نیاز به احداث سرویس دارند.



وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون نیز 13 چشمه سرویس بهداشتی با اعتباری بالغ بر 26 میلیون ریال برای منازل مددجویان احداث شده است که طبق برنامه تا پایان سال جاری این تعداد به 20 چشمه سرویس بهداشتی افزایش خواهد یافت.



علی اکبریان سرانه ساخت هر سرویس بهداشتی را دو میلیون ریال عنوان کرد واظهار داشت: رعایت بهداشت خانودگی، جلوگیری از بیماریهای عفونی وانگلی و ارتقاء سطح فرهنگ و بهداشت خانواده ازجمله اهداف احداث سرویسهای بهداشتی برای مددجویان است.