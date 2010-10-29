70 درصد زیتون کنسروی رودبار برداشت شد

ایرج بنیادی در گفتگو با مهر افزود: با آغاز بکار کارخانجات روغنکشی بقیه محصول زیتون به صورت روغنی برداشت خواهد شد.

وی همچنین از ساماندهی کارگاههای تولید انواع فرآورده های زیتون در استان خبر داد و اظهار داشت: ساماندهی کارگاه های تولیدی انواع فرآوردههای مختلف به ویژه محصولات جدید زیتون را از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی دانست.

معاون جهاد کشاورزی گیلان یادآور شد: نبود زمین و آب کافی برای توسعه باغات زیتون، ورود زیتون نامرغوب خارجی به بازار و سنتی بودن ساختار فرآوری و بسته بندی زیتون سه مشکل مهم پیشروی تولید زیتون در گیلان است.

وی گفت: مهمترین مشکلات زیتونکاری در گیلان یکی هزینه های بالای اجرای عملیات انتقال آب به اراضی مستعد از مشکلات اصلی توسعه سطح زیر کشت زیتون است و دیگری کمبود آب در خیلی از باغات قدیمی است که به دلیل اینکه منابع آبی مطمئنی ندارند همه سالانه در معرض خشکی قرار می گیرند.

بنیادی افزود: همچنین در خصوص بیمه محصولات زیتون باید تلاش شود از طریق کاهش حق بیمه بهره برداران بتوان به روند توسعه باغات توجه خاصی انجام شود.

وی یادآور شد: واردات بی رویه و بدون کیفیت فرآورده های مختلف زیتون اعم از زیتون، زیتون کنسروی و روغن زیتون است که باید از طریق مراجع قانونی این روند مورد توجه جدی قرار گیرد.