به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح اولین مرکز تست مخازن سی ان جی کشور با اشاره به اینکه از سال 1385 تاکنون رویکرد دولت به سمت توسعه سی ان جی در سبد سوخت خودروها بوده است، گفت: متنوع سازی سبد سوخت خودروها در سالهای اخیر منجر به کاهش وابستگی به واردات و مصرف بنزین در ایران شده است.

وی با اشاره به وجود دومین حجم ذخایر بزرگ گاز طبیعی درایران، از گاز طبیعی به عنوان یک مزیت نسبی برای ساخت و توسعه صنعت سی ان جی در کشور یاد کرد و افزود: در حال حاضر بیش از دو میلیون دستگاه خودروی دوگانه سوز کارگاهی و کارخانه ای در سطح کشور تردد می کنند. رویانیان تصریح کرد: هم اکنون حدود 15 میلیون متر مکعب گاز در جایگاه‌های سی ان جی سراسر کشور مصرف می شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به اینکه در شرایط فعلی 20 درصد سبد سوخت خودروها را سی ان جی تشکیل می دهد، تصریح کرد: در حال حاضر ایران سومین دارنده تعداد خودروهای گازسوز در سطح جهان است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در سال 83 سهم سی ان جی در سبد سوخت خودروها کمتر از یک درصد بوده است، یادآور شد: اگر سهمیه بندی و توسعه سی ان جی درسبد سوخت خودروها اجرایی نمی شد مصرف بنزین ایران به بیش از 100 میلیون لیتر در روز افزایش می یافت.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه هم اکنون به طور متوسط 63 میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف می شود، تاکید کرد: با اقدامات انجام شده در سالهای اخیر کشور تا سقف 90 درصد در ساخت مخازن سی ان جی، کیت و قطعات این صنعت به خودکفایی دست یافته است.

رویانیان همچنین از صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت سی ان جی به یکی از کشورهای همسایه خبر داد و افزود: همزمان با برنامه ایران برای افزایش سهم سی ان جی در سبد سوخت خودروها کشورهای اروپایی نیز قصد دارند تا سال 2020 میلادی سهم این حامل انرژی را در سبد سوخت حمل و نقل خود به حدود 25 درصد افزایش دهند.

وی با اشاره به افزایش مراجعه مردم به کارگاه‌های غیر مجاز سی ان جی در سطح کشور، تاکید کرد: اخیرا برخی از شرکتهای سودجو اقدام به ثبت نام خودروهای شخصی برای تبدیل به دوگانه سوز کرده اند که هیچ گونه صلاحیتی برای تبدیل مجاز و استاندارد خودروها ندارند.

رویانیان با اعلام اینکه هیچ دستگاهی مسئولیت حوادث و عواقب تبدیل غیر استاندارد خودروهای بنزینی را قبول نمی کند، خاطر نشان کرد: دولت قصد دارد در یک پروسه میان مدت بازرسی دوره ای خودروها و کارگاه‌های مجاز تبدیل سی ان جی را در دستور کار قرار دهد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از آغاز تبدیل خودروهای شخصی در کارگاه‌های مجاز سی ان جی به دوگانه سوز تا سال 1390 خبر داد و گفت: قصد داریم به زودی تعداد جایگاه‌های سی ان جی بیشتری را برای خودروهای عمومی اختصاص دهیم که در این صورت فضا برای سوخت گیری خودروهای شخصی از وضع موجود هم کمترمی شود.

رویانیان با اعلام اینکه به زودی قیمت سی ان جی افزایش می‌یابد، اظهار داشت: این افزایش قیمت به بیش از دو برابر خواهد بود و مردم این تصور را نکنند که قرار است قیمت سی ان جی به 80 تومان افزایش یابد.