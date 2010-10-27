316 مرکز درمانی با کمیته امداد استان البرز قرارداد دارند

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان البرز 358 هزار و 882 بار به مراکز درمانی طرف قرارداد با کمیته امداد مراجعه کردند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون مددجویان به 316 مرکز طرف قرارداد اعم از بیمارستان، کلینیک، پاراکلینیک، داروخانه و درمانگاه مراجعه کرده و از خدمات درمانی بهره مند شده اند.

این مسئول عنوان کرد: این نهاد مقدس با عنایت به نیاز ضروری محرومان جامعه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به محرومان تحت پوشش و نیازمندان غیر تحت پوشش را در زمره برنامه های اصلی خود قرار داده و خدمات موثری را ارائه می کند.

هزینه های بیماران خاص و صعب العلاج تحت پوشش پرداخت می شود



وی اظهار داشت: در راستای خدمات درمانی و بهداشتی، کمیته امداد استان البرز هزینه های بیماران خاص و صعب العلاج تحت پوشش خود را به آنان پرداخت می کند.



عروجی، ساماندهی مراقبتها و خدمات بهداشتی و درمانی اولیه از طریق پزشک خانواده، ارتقای سطح بهداشت واحدهای تابعه امداد، ارائه خدمات شامل واکسیناسیون، بهداشت دهان و دندان ، تغذیه و ... را از برنامه های اصلی این اداره عنوان کرد.

اهدای کمکهای آموزشگاه شهید مدرس نزاسا به سیل زده گان پاکستان آموزشگاه شهید مدرس نزاسا 650 تخته پتو و وجه نقد جمع آوری شده را به سیل زدگان پاکستان اهدا کرد. عروجی در این خصوص گفت: در پی فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص کمک مردم مسلمان کشورمان به سیل زدگان پاکستان، جمعی از پاسداران و سربازان و فراگیران دوره هجدهم که عضو هیئت علمی دانشگاههای سراسر کشور هستند در حرکتی خداپسندانه و خودجوش کمکهای نقدی و جنسی خود را به مردم مصیبت دیده و مسلمان پاکستان اهدا کردند. وی یادآور شد: این کمکها شامل 650 تخته پتو و مقداری وجه نقد بوده است. عروجی افزود: کمکهای جمع آوری شده توسط روابط عمومی و تبلیغات آموزشگاه تحویل کمیته امداد شد تا هرچه سریعتر به کشور سیل زده پاکستان ارسال شود.

مددجویان فاقد مهارت هشتگرد به مراکز فنی و حرفه ای معرفی می شوند



مددجویان فاقد مهارت تحت پوشش کمیته امداد هشتگرد به مراکز فنی و حرفه ای و تحت آموزش قرار می گیرند.



کاوه بکان، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) هشتگرد در این خصوص اظهار داشت: طبق تفاهمنامه موجود بین کمیته امداد و فنی حرفه ای مددجویان که فاقد مهارت هستند، آموزش مهارت می بینند.



وی گفت: براین اساس کمیته امداد هشتگرد با تقبل هزینه از سوی کمیته امداد وام اشتغال زایی دریافت می کنند.



این مسئول عنوان کرد: در این راستا مددجویان تحت پوشش پس از معرفی به مراکز فنی و حرفه ای تحت آموزشهای رایگان قرار می گیرند.



بکان با اشاره به مددجویان جدید خاطرنشان کرد: افرادی که توانایی کار دارند، به واحد خود کفایی ارجاع داده می شوند تا برای آنها طرح مناسب اجرا شود و اگر فاقد مدرک باشند به مراکز فنی و حرفه ای معرفی می شوند.