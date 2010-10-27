نیروگاه علی آباد هم ردیف نیروگاه بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مهدی متولیان ظهر چهارشنبه در بازدید از نیروگاه برق علی آباد افزود: کشور57 هزار مگاوات برق نیاز دارد که خوشبختانه این میزان در حال حاضر در کشور خودمان و بادست توانمند متخصصین داخلی تولید می شود.

وی اظهار داشت: نیروگاه گازی علی آبادکتول 26 آبان ماه سال جاری همزمان باعید سعید قربان باحضور یکی از مسئولان عالی رتبه کشوری افتتاح می شود.



مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران گفت: تمامی قطعات ساخته شده نیروگاه تحت لیسانس زیمنس آلمان بدست متخصصین داخلی ساخته شده است.



متولیان گفت: با افتتاح فاز 1نیروگاه گازی فاز 2سیکل ترکیبی این نیروگاه با قدرت 450 مگاوات برق در آینده ای نزدیک آغاز می شود.



فرماندارعلی آباد کتول نیز گفت: این 5 واحد ازمجموع فاز یکم نیروگاه است که واردبرق سراسری شده است .



وی خاطرنشان کرد: تاپایان هفته واحد ششم یعنی آخرین واحد فاز 1 نیروگاه به مداربرق سراسری می پیوندد.

علی اکبری پور یادآور شد: احداث نیروگاه برق علی آباد کتول در سریعترین زمان وقبل از موعد طی 2سال احداث شده است.



وی اظهار داشت: :برای احداث این نیروگاه گازی افزون بر 350میلیون یورو اعتبار هزینه شده است.