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۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

نیروگاه علی آباد هم ردیف نیروگاه بوشهر است

نیروگاه علی آباد هم ردیف نیروگاه بوشهر است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران گفت: نیروگاه هزار مگاواتی علی آباد کتول در ردیف نیروگاه بوشهر قرار دارد و موجب خودکفایی برق در کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مهدی متولیان ظهر چهارشنبه در بازدید از نیروگاه برق علی آباد افزود: کشور57 هزار مگاوات برق نیاز دارد که خوشبختانه این میزان در حال حاضر در کشور خودمان و بادست توانمند متخصصین داخلی تولید می شود.

وی اظهار داشت: نیروگاه گازی علی آبادکتول 26 آبان ماه سال جاری همزمان باعید سعید قربان باحضور یکی از مسئولان عالی رتبه کشوری افتتاح می شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران گفت: تمامی قطعات ساخته شده نیروگاه تحت لیسانس زیمنس آلمان بدست متخصصین داخلی ساخته شده است.

متولیان گفت: با افتتاح فاز 1نیروگاه گازی فاز 2سیکل ترکیبی این نیروگاه با قدرت 450 مگاوات برق در آینده ای نزدیک آغاز می شود.
 
فرماندارعلی آباد کتول نیز گفت: این 5 واحد ازمجموع فاز یکم نیروگاه است که واردبرق سراسری شده است .
 
وی خاطرنشان کرد: تاپایان هفته واحد ششم یعنی آخرین واحد فاز 1 نیروگاه به مداربرق سراسری می پیوندد.
 
علی اکبری پور یادآور شد: احداث نیروگاه برق علی آباد کتول در سریعترین زمان وقبل از موعد طی 2سال احداث شده است.
 
وی اظهار داشت: :برای احداث این نیروگاه گازی افزون بر 350میلیون یورو اعتبار هزینه شده است.
کد مطلب 1179683

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