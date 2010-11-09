همایش فلسفه را با معدل ضعیفی به پایان نبریم

دکتر بهمن نامور مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط گفتگوی فلسفی درهمایش فلسفه گفت: باید نخست افرادی که وارد این عرصه می‏شوند تخصص این عرصه را داشته باشند یعنی اینطور نباشد که ما معدل ضعیفی از فلسفه خودمان ارائه بدهیم و موجب بشود که خارجیها فکر بکنند که بضاعت فلسفی ما کم است. از این جهت ما باید از متخصصان فلسفه دعوت کنیم و برای اینکار باید سرمایه‌گذاری کنیم که آنها حضور پیدا کنند و بایستی از آنها بخواهیم که آرای جدیدشان را در این رابطه ارائه دهند. داشتن نشستهای تبادل نظر در خلال همایش ضروری است. اینطور نباشد که فقط سخنرانی باشد. باید گفتگو و تعامل و بحث ایجاد بشود و باید همه گروههای فلسفه ما در این تعامل شرکت بکنند و مؤثر باشند.

این عضوهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درمورد تفاوت یک گفتگوی فلسفی با گفتگوهایی که در عرصه‏های دیگر رخ می‎دهد اظهارداشت: هررشته‏ای برای خودش نوع خاصی از گفتگو را دارد اگر چه یک اصول مشترک وجود دارد اما گفتگو در عرصه هنر یا سیاست را نمی‏شود با گفتگو در عرصه فلسفه یکی انگاشت. هرکدام دارای موارد خاص خودشان است. درفلسفه بایستی بر اساس تعقل مباحثمان را پیش ببریم. روشها و نگرشها در آن متفاوت است اما در هنر التزامی به تعقل آن چنان که در فلسفه است ما احساس نمی‎کنیم. در هنر تخیل است که میزان دارد.

این محقق حوزه ادبیات و فلسفه در ادامه تصریح کرد: به این جهت روشهایی که در هنر بکار می‏رود متفاوت است. ما یکسری مشترکاتی ازجمله آزاداندیشی و عمق علمی داریم که در همه رشته‏ها باید رعایت بشود و لازمه هرنوع گفتگوی علمی هستند اما در گفتگوی فلسفی به احساسات و تصورات فردی نمی‏توان اکتفا کرد و آن را به صورت یک قاعده مطرح کرد.

نامور مطلق نقش همایش روز جهانی فلسفه در گسترش گفتگوی فرهنگی را چنین توصیف کرد: بالاخره این یکی از بهترین مناسبتهایی برای این گفتگو است. ما می‏توانیم مناسبتهای گوناگونی برای شروع نزد فلاسفه ایرانی و خارجی داشته باشیم. باید در یک شبکه از فعالیتها کار کنیم نه در یک همایش تنها. شبکه در آن ترجمه دو طرفه است. یعنی ترجمه‏هایی که از آنها برای ما شده و همچنین ترجمه‎هایی از ما که برای آنها شده‌اند.