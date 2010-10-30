به گزارش خبرنگار مهر، تفاوت عمده ای در نوع پذیرش دانشجو دوره ‌دکتری آلمان و دیگر دانشگاههای جهان وجود دارد که یکی از این تفاوتها عدم برگزاری آزمون ورودی برای پذیرش دانشجویان است.

شرایط تحصیل در مقطع دکتری در کشورها و دانشگاههای مخنلف متفاوت است و حتی در برخی موارد از دانشگاهی به دانشگاهی دیگر نیز فرق می‌کند. در این گزارش در نظر داریم تا شرایط ادامه تحصیل در مقطع دکتری دانشگاههای آلمان را مورد بررسی قرار دهیم.

شرایط تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی در آلمان به تناسب مقطع متفاوت است. به طور مثال ارزشیابی علمی مدارک تحصیلی از دانشگاههای آلمان، یکی از این مراحلی است که دانشجویان باید برای ادامه تحصیل در این کشور انجام دهند. با توجه به اینکه آزمون ورودی برای پذیرش دانشجو وجود ندارد معدل دوره کارشناسی ارشد و موافقت استاد راهنما با طرح رساله دکتری دو عامل اصلی برای پذیرش در دانشگاههای آلمان به شمار می‌رود. دانشجویان باید در مقطع کارشناسی ارشد حداقل نمره کل 16تا 17 کسب کرده باشند.

پس از کسب شرایط علمی لازم، برقراری ارتباط با استاد راهنما از سخت ترین مراحل انجام پذیرش محسوب می‌شود. موافقت با موضوع و پذیرش طرح دکتری (Proposal) از سوی استاد راهنما از شرایط حضور در مقطع دکتری است. دوره دکتری در دانشگاههای آلمان در دو فرم کلاسیک یا سنتی و بدون کلاسهای درس برگزار می‌شود. در روش سنتی دانشجو در زمینه تحقیقاتی خود با مشاوره با استاد راهنما به پژوهش پرداخته و در کنار استاد به نوشتن رساله‌ دکتری مشغول می‌شود. انتخاب موضوع رساله به عهده خود دانشجو است. در سیستم جدید دوره دکتری، دانشجو ملزم به طی کردن سمینارهایی در رشته خود نیز است.

شرایط پذیرش در مقطع دکتری دانشگاههای آلمان از سوی هر دانشکده تعیین شده و به تایید دانشگاه می‌رسد به همین دلیل احتمال می‌رود تفاوت‌های جزئی در روند پذیرش دانشگاههای مختلف آلمان وجود داشته باشد. بر خلاف دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاههای آلمان، تصمیم برای موافقت با پذیرش داوطلبان در دوره دکتری تنها بر عهده‌ کمیسیون مربوطه در هر دانشکده است.

دانشجویان خارجی که مایل به گذراندن دوره دکتری به زبان آلمانی هستند، باید حداقل در یکی از آزمونهای زبان DSH یا TestDaFپذیرفته شده باشند.

امکان گذراندن دوره دکتری به زبان انگلیسی نیز در دانشگاههای آلمان وجود دارد که با موافقت استاد راهنما و داشتن استاندارد آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی مانند IELTS یا TOEFL امکانپذیر است. در این صورت دانشجویان می‌توانند رساله دکتری خود را به زبان انگلیسی نوشته و در امتحان شفاهی یا همان دفاعیه نیز به زبان انگلیسی شرکت کنند.

تحصیل در دوره‌ دکتری دانشگاههای آلمان رایگان بوده و دانشجویانی که مایل به کار هستند تنها اجازه 20 ساعت کار در هفته را دارند.