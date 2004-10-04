برگزاري مسابقه نقاشي سالمندان در فرهنگسراي سالمند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، اكرم شاهرخي با بيان اين مطلب گفت: از مجموع 200 شركت كننده 100 سالمند به عنوان برنده انتخاب شده و به آنها جوايزي همچون سكه بهار آزادي و لوازم منزل تعلق خواهد گرفت.

وي همچنين از برگزاري همايش يك روزه شعر خواني سالمندان تحت عنوان "گلواژه هاي انتظار" فردا 14 مهر خبر داد و افزود: همچنين مجموعه عكسي از محمد رضا پور با عنوان " سالمند پشتوانه فردا" و در قالب موضوعاتي همچون مسايل سالمندي، تكريم سالمندان ، وزرش سالمندان و ... تا روز 16 مهر ماه جاري در فرهنگسراي سالمند داير است.

گفتني است مسابقه يك روزه اطلاعات عمومي پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها همراه با نوه هايشان صبح امروز در فرهنگسراي سالمند در قالب 10 گروه شركت كننده برگزار شد كه در پايان به برندگان اين مسابقه جوايز ارزنده اي تعلق گرفت.