سرانه مصرف ماهی در گلستان به 10 کیلوگرم افزایش می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گلستان گفت: مصرف سرانه ماهی در استان شش کیلوگرم بوده و هدف گذاری ما در پایان برنامه پنجم توسعه سرانه مصرف 10 کیلوگرم است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان اظهار داشت: ترویج فرهنگ مصرف ماهی یک ضرورت است و همه باید تلاش کنیم تا سرانه مصرف آبزیان در استان افزایش یابد.

وی از برگزاری اولین مسابقه ماهیگیری با قلاب در ناهار خوران گرگان خبر داد و افزود: این مسابقه با همیاری و مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در استخر هتل شهرداری میدان ناهار خوران برگزار می شود.

وی گفت: این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ آبزی مصرفی و ایجاد شادی و نشاط در بین شهروندان برگزار خواهد شد.

مدیرکل شیلات گلستان تصریح کرد: ترویج تفریح سالم و مهیج و نیز حفظ سلامت از دیگر اهداف برگزاری این مسابقه است.

وی گفت: این مسابقه ویژه خانواده ها همراه با جوایز است.
 

