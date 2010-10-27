سرانه مصرف ماهی در گلستان به 10 کیلوگرم افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان اظهار داشت: ترویج فرهنگ مصرف ماهی یک ضرورت است و همه باید تلاش کنیم تا سرانه مصرف آبزیان در استان افزایش یابد.

وی از برگزاری اولین مسابقه ماهیگیری با قلاب در ناهار خوران گرگان خبر داد و افزود: این مسابقه با همیاری و مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در استخر هتل شهرداری میدان ناهار خوران برگزار می شود.

وی گفت: این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ آبزی مصرفی و ایجاد شادی و نشاط در بین شهروندان برگزار خواهد شد.

مدیرکل شیلات گلستان تصریح کرد: ترویج تفریح سالم و مهیج و نیز حفظ سلامت از دیگر اهداف برگزاری این مسابقه است.

وی گفت: این مسابقه ویژه خانواده ها همراه با جوایز است.

