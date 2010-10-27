هولیه بازیکنان جوان آستون ویلا را ممنوع الازدواج کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، هولیه گفت ازدواج باعث حواس پرتی بازیکنان فوتبال می شود. سرمربی آستون ویلا اظهار داشت: اگر شما صددرصد تمرکز داشته باشید، موفق می شوید. اما اگر شما به سراغ زن و مشروبات الکلی بروید، این موضوع به کارتان لطمه می زند. زندگی یک بازیکن از 20 سالگی تا 30 سالگی است و با زندگی سایر مردم تفاوت می کند.

وی افزود: مردم می توانند شغل دیگری داشته باشند و شغل‌شان به آنها اجازه می دهد تا به تعطیلات بروند، خانه دیگری بخرند و یا یک اتومبیل تهیه کنند اما فوتبال متفاوت است. مردم دیگر می توانند از شغل خود لذت ببرند و در کنار آن زندگی کنند اما بازیکنان، تنها زندگی می کنند برای شغل‌شان.

هولیه در ادامه افزود: به خاطر همین است که می گویم بعضی اوقات ازدواج به فوتبال یک بازیکن لطمه می زند. زیرا آنها با دختران جوان ازدواج می کنند و دختران هم از آنها می خواهند بروند بیرون و سر از رستوران درمی آورند. اما بازیکنی که هر سه روز یک بار بازی دارد، باید در خانه باشد، پاهایش را بالاتر از سطح زمین قرار دهد و احتمالا به تماشای تلویزیون بپردازد.

سرمربی آستون ویلا تصریح کرد: اگر شما به فوتبال عشق می ورزید باید دست کم 10 سال با آن زندگی کنید. این موضوع سبب خواهد شد تا بر دوران حرفه‌ای شما افزوده شود. بازیکنان می توانند از زندگی بعد از دوران فوتبال خود لذت ببرند و مفسر تلویزیون شوند و یا به مربیگری که البته کار دشواری هم هست، روی بیاورند.