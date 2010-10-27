لازمه سلامتی جامعه اصلاح نگرش ها است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مریم رازی ظهر چهارشنبه در نشست منطقه ای مدیران عامل کانونهای فرهنگی - اجتماعی بانوان استانهای شمالغرب کشور افزود: مدیران این کانونهای در وهله اول باید خود را مجهز به صلاح بصیرت کرده و در وهله های بعد این نگاه را در مجموعه زیرنظر خود و مخاطبان ایجاد نمایند.

رازی، بااشاره به اینکه در رویکرد جدید، کانون‌های فرهنگی و اجتماعی می‌توانند نقش موثری در رشد بانوان در سطح کشور داشته باشند، افزود : این کانونها تاکنون در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور مدنظر قرار نگرفته‌اند که با نگاه جدید این نقیصه برطرف خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی جامعه ای دینی است و زنان آن باید الگوی زنان جهان اسلام باشند، گفت: حضور برخی از زنان با ظاهری غیرموجه و خارج از شئونات اسلامی در اجتماع موجب شرمساری و جریحه دار شدن احساسات مسلمانان این مرز و بوم می شود.

رازی مأموریت این کانون ها را بسیار وسیع، همه جانبه و برنامه ریزی شده دانست و افزود: مخاطبان این کانون ها نباید فقط به بانوان خانه دار محدود شوند، بلکه این کانون ها باید به عنوان بازوان و تکیه گاه های مسائل زنان در دل همه اقشار عمل کنند.

معاون مدیرکل دفتر خانواده و بانوان وزارت کشور با تأکید براینکه باید با نگاه برنامه ریزی شده به حل مسایل پرداخت، گفت: در صورت وجود ناهماهنگی در فعالیت کانون ها، معضلات بزرگی در سطح شهرستان ها و استان ها به وجود می آید.

رازی تصریح کرد: مدیران کانونهای فرهنگی - اجتماعی بانوان باید اهداف، رویکرد و ابزار خود را مشخص کرده و فعالیتهایشان را مبتنی بر ارزش های جامعه تدوین کنند.

وی با تأکید بر جلوگیری از آموزشهای یک جانبه دراین کانونها ادامه داد: این کانونها باید خط مشی صحیحی را برای فعالیت های خود ترسیم نموده و محور تمامی فعالیتهای فردی و اجتمماعی خود را مسئله ولایت قرار دهند.