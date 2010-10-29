به گزارش خبرنگار مهر، در سومین اپیزود این فیلم سینمایی مهران رجبی، آزاده موحد و ناصر هاشمی مقابل دوربین رفتند، این اپیزود دوشنبه به پایان میرسد و از اواخر هفته فیلمبرداری اپیزود چهارم شروع میشود. مهدی هاشمی در اپیزود چهارم مقابل دوربین میرود.
تدوین این فیلم زیر نظر کیانوش عیاری به زودی شروع میشود. صداگذاری "خانه پدری" را مسعود بهنام انجام میدهد. عوامل این پروژه عبارتند از داریوش عیاری :مدیر فیلمبرداری، حسن آقاکریمی: مدیرتولید، شاهرخ دستورتبار: مجری طرح، نوید بانی :برنامهریز و دستیار اول کارگردان، امیررضا وهابی: دستیار دوم، اصغر نژادایمانی: طراح صحنه و لباس، حسین صالحیان و اعظم رحمانی: طراحان گریم، سعید صالحی: صدابردار، رضا صادق :مدیر تدارکات، مزدک عیاری :عکاس فیلم و ناصر سهرابی :مشاور رسانهای.
کیانوش عیاری فیلمهای سینمایی"آنسوی آتش"، "شاخ گاو"، "بودن یا نبودن"، "آبادانیها"، "دو نیمه سیب" و... را کارگردانی کردهاست.
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