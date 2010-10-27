14500 عنوان استاندارد ملی تدوین شده است

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بخشی از این استانداردها در پی همکاری گسترده با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر ارگانهای مرتبط تدوین شده و در این حوزه استانداردهای مهمی در دست تدوین است.

وی ادامه داد: البته باید به یاد داشته باشیم که بسیاری از استانداردها نیز تحت تاثیر تغییرات تکنولوژیکی باید تغییر کند و به روز شود ضمن اینکه بروز تحولات در حوزه ارتباطات و اطلاعات رخ داده و امیدواریم که شاهد همگرایی بیش از گذشته در این خصوص باشیم.

تغییر بسیاری از استانداردها ضرورت دارد

وی مهمترین تحول در زمینه ارتباطات و اطلاعات را ایجاد " وب" دانست و افزود: جهان امروز در حال تبدیل به جامعه اطلاعاتی است که در آن دانایی نقش تعیین کننده ای دارد و در این راستا بر تغییر بسیاری از استانداردها که تحت تاثیر تغییرات تکنولوژیک هستند، تاکید می شود.

برزگری در ادامه با اشاره به اقدامات دولت در زمینه دولت الکترونیک گفت: اگر از تکنولوژی های مربوطه درست استفاده کنیم بسیاری از مشکلات اعم از ترافیک و آلودگی هوا کاسته شده و تحقق شعاراصلاح الگوی مصرف هم امکان پذیر می شود.

وی استفاده از تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی را موجب توسعه کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که برگزاری اجلاسهایی از قبیل اجلاس مدیران دبیرخانه های قوای سه گانه در سازمان استاندارد در جهت تحقق اهداف باشد تا در راستای تحقق دولت الکترونیک موثر واقع شود.

نوزدهمین اجلاس مدیران دبیرخانه های قوای سه گانه برگزار شد

نوزدهمین اجلاس مدیران دبیرخانه های قوای سه گانه به میزبانی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در محل سالن شهید صفاریان برگزار شده است

این اجلاس با حضور مدیران دبیرخانه های دستگاههای اجرایی کشور با هدف انسجام، تعامل و کمک به روان سازی مکاتبات، هر ماه به میزبانی یکی از دستگاههای اجرایی تشکیل می شود.

در اجلاسی که به میزبانی سازمان استاندارد برگزار شد، مهوش سیفی، کارشناس استاندارد در خصوص موضوع "استاندارد سازی خدمات الکترونیک " سخنرانی و حاضران را با وظایف سازمان در حوزه خدمات الکترونیک آشنا کرد.

برگزاری کمیسیون بررسی تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان استاندارد نیز گفت: ششمین کمیسیون بررسی تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد با هدف ارتقای کیفی امور برگزار شد.

وحید مرندی مقدم ادامه داد: در این کمیسیون دستورالعمل آیین نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد، تدوین شده توسط مدیریت امور آموزش و ترویج مورد بررسی اعضای کمیسیون بررسی تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد قرارگرفت.

وی افزود: پس از تصویب نهایی این دستورالعمل صدور کلیه پروانه های کارشناسی مطابق با مفاد آیین نامه مربوطه و دستورالعمل مصوب انجام خواهد شد.