به گزارش خبرنگار مهر، هدایت هاشمی دانشآموخته تئاتراست وسالهاست که تجربه حضور بر صحنه را به دوش میکشد. اولین نقشآفرینیاش در سینما بازی در فیلم "یک بوس کوچولو" کارگردان معتبری چون بهمن فرمانآرا بوده است که نشان از دقت نظر او و ذکاوت کارگردان در انتخاب هاشمی برای آن نقش را دارد. بازی تحسینبرانگیزش درنقش یک روحانی در فیلم "لطفا مزاحم نشوید" هم جایزه تجلی اراده ملی را برایش به ارمغان آورده و هم نوید حضور بازیگری مستعد به سینمای ایران را دادهاست. در چهارمین و آخرین بخش از نشست فیلم سینمایی" لطفا مزاحم نشوید" با هدایت هاشمی درباره حضورش در این فیلم، حساسیتهای بازی در نقش یک روحانی و نیازهای امروز سینمای ایران گفتگو کردیم.
* آقای هاشمی نظر شما درباره حضور دیرهنگام بازیگران تئاتر در سینما چیست ؟
|
برای ظرفیتهای بازیگری، تئاتر محل اندوختن و سینما محل خرج کردن است. بعد از بازی کردن در یک یا دو فیلم دیگر میدانی که باید چه کاری انجام دهی و به خوبی یاد میگیری
- هدایت هاشمی: به نظر من با نگاه کردن به سیر ورود بازیگرانی که از تئاتر وارد سینما میشوند، میتوان جواب این پرسش را پیدا کرد. کسانی که وارد مسیر بازیگری میشوند و این حرفه برایشان به عنوان یک دغدغه اهمیت دارد. باید زمانی را صرف پیگیری و یادگیری کنند و کم کم وارد سینما شوند.
این روش باعث می شود که ماندگاریشان در سینما بیشتر شود و عمر سینمایی بیشتری پیدا می کنند. بازیگرانی که از تئاتر میآیند به دلیل مرارت و تمریناتی که قبلاداشتهاند، طراوت و سرزندگیشان در سینما بیشتر نمود مییابد. در همه دنیا شرایط به همین صورت است. نامهای بزرگی مثل رابرت دنیرو و آلپاچینو همگی از تئاتر آمدهاند و هنوز در 70 سالگی میتوانند نقشهای نو و تازهای از خود بروز دهند.
برای ظرفیتهای بازیگری، تئاتر محل اندوختن و سینما محل خرج کردن است. بعد از بازی کردن در یک یا دو فیلم دیگر میدانی که باید چه کاری انجام دهی و به خوبی یاد میگیری. بنابراین باید در هر فیلم جدید عواطف و رفتار جدیدی از خود بروز بدهی . ولی از چه ذخیره ای باید بهره ببری؟ تئاتر. در تئاتر در هرشب اجرا با یک دستاورد جدید روبرو میشویم و تمام کهنگیهای موجود در ذهن بازیگر دائماً صیقل میخورند و تازه میشوند.
- هدایت هاشمی: سیستم بازیگری من، مشاهده و تقلید از نمونههای واقعی است. من از نمونههای اجتماعی تقلید میکنم. من فیلمهای ایرانی را دیده بودم. اما آنها الگویی برای نزدیک شدن من به نقش روحانی در این فیلم نبودند. بیشتر به نمونههای اجتماعی نزدیک شدم.
حضورم در سینما را مرهون بهمن فرمان آرا میدانم. دستیار ایشان کار من را در نمایش "آندرانیک" دیدند و به آقای فرمانآرا برای بازی در فیلم "یک بوس کوچولو" معرفی کردند. وقتی که یک بازیگر با یک فیلمسازحرفهای کارش را در سینما آغاز کند، خود به خود اتفاقات خوبی برای او میافتد. در همان ابتدا مشخص میشود که قرار است متعلق به چه نوع جریان سینمایی باشد و خیلی از فیلمهای پیش پا افتاده به او پیشنهاد نخواهد شد.
پارسال من به دلیل بعضی از دلزدگیها مدتی را در مشهد بودم. البته چون دوستانم افشین هاشمی و محسن قرائی به پروژه "لطفاً مزاحم نشوید" ملحق شده بودند، بنابراین من از روند تولید این فیلم بیاطلاع نبودم. آقای عبدالوهاب هم برای انتخاب بازیگر بیشتر تئاترها را میدیدند.
|
حضورم در سینما را مرهون بهمن فرمان آرا می دانم. وقتی که یک بازیگر با یک فیلمسازحرفه ای کارش را در سینما آغاز کند، خود به خود اتفاقات خوبی برای او میافتد
من همیشه باید نمونههای واقعی را برای ایفای نقشم ببینم. برای بازی در این فیلم به جمکران رفتم و یک روحانی را ملاقات کردم که کارشان خواندن صیغه محرمیت و عقد کردن بود. با آقای عبدالوهاب نیز پیش یک روحانی محضردار رفتیم که من برخی حرکتهای دست و نوع راه رفتنم از این افراد آموختم. البته تیزهوشی این شخصیت را هم تا حدودی از شخصیت پدرم گرفتم. من در همه فیلم هایی که تا کنون بازی کردهام رفتارهایی را از پدرم تقلید کردهام.
* بازی کردن در نقش یک روحانی به هر حال سختی های خاص خود را دارد.
هدایت هاشمی: اگر این روحانی متفاوت تر از فیلمهای دیگر به نظر میرسد، مرهون فیلمنامه خوب آقای عبدالوهاب است.
|
اگر داعیه فرهنگی بودن داریم ما به یک بودجه کلان برای تجهیز و یکسان سازی تمام سینماهای کشور احتیاج داریم. باید در تهران در طول دو سال آینده 700 سینما ساخته شود
اما متاسفانه نقشهایی که بعد از این فیلم به من پیشنهاد شده همان روحانی فیلم "لطفاً مزاحم نشوید" است در یک شرایط مشابه. اگر قرار است بازیگرانی مثل من و افشین هاشمی برای حضور در فیلمی وسوسه شوند، باید شاخصههای متفاوتی رادر آن ببینند. به طور مثال در فیلم "یه حبه قند" میرکریمی زنان نقشهای اصلی را ایفا میکنند. همه مردانی که در این اثر حضور دارند در نقش فرعی ظاهر میشوند و در کنار زنان هستند. اما من هیچگاه وجبی به نقشها نگاه نمی کنم. زیرا دلیل حضورم در سینما لذت بردن است و اینکه بدانم، میتوانم کار جدیدی انجام دهم.
ما در پایان این فیلم با تغییر اساسی در این شخصیت روبرو میشویم. این روحانی دوباره در حال بیرون آمدن از مترو است، اما این بار بیشتر از کیف و وسایل شخصیاش مواظبت می کند. او تجربه فراوانی به دست آورده است.
* در زمان بازی از بداهه هم استفاده میکردید؟
- هدایت هاشمی: بله. بداهه زیاد داشتیم. ولی خوشبختانه از آنجایی که یک مستندساز به عنوان کارگردان در کنار ما حضور داشت همه چیز به صورت کنترل شده صورت میگرفت. آقای عبدالوهاب با روی باز از بداهه ها استقبال میکردند و بعد از اتود زدن، انتخاب میکردند که از کدام یک از آنها در فیلم استفاده کنیم.
عبدالوهاب: در اپیزود روحانی زمانی که هادی عامل و افشین هاشمی در کنار هدایت قرار گرفتند خیلی از ایدههایی که در فیلم شاهد هستیم در زمان تمرینات شکل گرفت و پیشنهادات خود بچهها به سر صحنه منتقل و چیزهایی هم به آنها افزوده شد که در نهایت به این شکل درآمد.
* این فیلم قابلیت این را داشت که از فضای طنز بیشتری برخوردار باشد. اما خوشبختانه کاملاً کنترل شده است؟
هدایت هاشمی: کمدی با لودگی کاملاً متفاوت است. کمدی سطح فاخری از طنز است. فیلمنامه در یک اثر سینمایی اهمیت فراوانی دارد. یک فیلمنامه سطح فیلم را تعیین می کند.
ما در سینمای ایران به یک مدیریت شدید و یک بودجه بسیار زیاد در سطح کلان فرهنگی کشور نیازمندیم. اگر داعیه فرهنگی بودن داریم ، به یک بودجه کلان برای تجهیز و یکسان سازی تمام سینماهای کشور احتیاج داریم. باید در تهران در طول دو سال آینده 700 سینما ساخته شود.
.........................................
نظر شما