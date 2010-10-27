به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فردی گفت: وجه تمایز جشنواره سوم نسبت به جشنواره‌های دوره قبل این است که در این جشنواره بحث ادبیات داستانی نوجوانان نیز مطرح شده است یعنی آثاری هم در بخش رمان و هم داستان کوتاه برای این گروه سنی مورد داوری قرار خواهد گرفت.

وی شرایط بخش داستان نوجوان را دقیقاً همانند بخش داستان بزرگسال عنوان کرد و اظهار داشت: بنابراین تصمیم دبیرخانه این جایزه آن دسته از نویسندگان که برای نوجوانان نوشته‌اند و می‌نویسند، می‌توانند در این جشنواره شرکت و آثارشان را به جشنواره ارسال کنند.

دبیر جشنواره داستان انقلاب درباره داوریهای این بخش جدید توضیح داد: با اضافه شدن بخش نوجوان به جشنواره داستان انقلاب، بخش داوری جداگانه‌ای نیز خواهیم داشت و از داورانی که در ادبیات کودک و نوجوان سر رشته دارند و مشهورند، بهره خواهیم گرفت. همچنین تعداد داوران این بخش نیز به تعداد آثاری که به جشنواره ارسال می‌شود بستگی خواهد داشت.

وی از افزایش مبلغ جایزه این دوره جشنواره داستان انقلاب خبر داد و گفت: با موافقت معاون امور فرهنگی ارشاد جوایز نفرات اول، دوم و سوم هر کدام 10 میلیون ریال افزایش یافت؛ یعنی جایزه نفرات اول از 90 میلیون ریال به 100 میلیون ریال، نفرات دوم از 60 به 70 میلیون ریال و نفرات سوم از 40 به 50 میلیون ریال افزایش یافته است.

فردی یادآور شد: وقوع انقلاب اسلامی و پیروزی آن، اتفاق بسیار بزرگی بود که در تاریخ معاصر ما و ملتهای منطقه نمود داشته است. یک چنین انقلاب عظیم و رخداد بی‌نظیری حتما به ادبیات خاص خودش نیاز دارد. کارکرد ادبیات به این معنی است که بتواند حوادث بزرگ را در قالب داستان، ضبط و محفوظ کند و ندای انقلاب را به گوش آیندگان و نسل جدید برساند.

وی افزود: بعد از انقلاب و پس از وقوع جنگ تحمیلی، فرصتی پیش نیامد که به ادبیات انقلاب اسلامی به صورت وسیع پرداخته شود و ادبیات دفاع مقدس در اولویت قرار گرفت اما الان وقت آن رسیده است که ما به طور جدی به ادبیات داستانی انقلاب اسلامی بپردازیم و از نویسندگان معاصر خودمان دعوت کنیم تا از این رویداد بزرگ و تاریخ‌ساز حتما داستان بنویسند.

فردی در پایان تاکید کرد: فلسفه راه‌اندازی جشنواره داستان انقلاب بر این مبنا قرار گرفته است که نه تنها از فراموشی حوادث انقلاب جلوگیری شود، بلکه با کمک همه نویسندگان کم کم بتواند جایگاه مطلوبی در ادبیات داستانی کشورمان پیدا کند.

سومین جشنواره "داستان انقلاب" با اعطای 485 میلیون ریال جایزه، نیمه دوم بهمن‌ماه امسال همزمان با سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب برگزار می‌شود.