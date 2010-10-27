جشنواره کشوری لباسهای سنتی در البرز برگزار می شود

عباس فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: جشنواره اقوام و لباسهای سنتی در تاریخ نهم آبان ماه سال جاری در باغ گلهای بوستان شهید چمران کرج به مدت یک روز برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این جشنواره، لباسهای محلی دوره های مختلف از زمان سلسله هخامنشیان تا دوره قاجار از سراسر کشور به نمایش گذاشته می شود که این امر بر جذابیتهای جشنواره یادشده می افزاید.

این مسئول بیان کرد: همچنین قرار است در حاشیه این جشنواره موسیقی اصیل و سنتی اجرا شود و هنرمندان مختلفی در این خصوص همکاری خواهند داشت.

وی اظهار داشت: در برگزاری جشنواره یادشده از کارگردانها و نویسندگان مشهور کشور نیز کمک گرفته شده است.

دستگاه ها و مراکز مختلفی در برگزاری این جشنواره همکاری کرده اند

فتاحیان اضافه کرد: جشنواره اقوام و لباسهای تاریخی با همکاری مراکز و دستگاه های مختلف از جمله دفتر ریاست جمهوری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، سازمان میراث فرهنگی، پژوهشکده کرج شناسی، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج و عکاسخانه ایران قدیم برگزار می شود.

وی یادآور شد: هدف از برگزاری این جشنواره، آشنایی مردم با لباس، فرهنگ گذشتگان و مناطق مختلف کشور است ضمن اینکه در خلال این جشنواره پتانسیلهای استان البرز فرهنگ و سوغات محلی این استان به نمایش گذاشته می شود.