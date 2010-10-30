دکتر علی اکبر عبدل آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نقش برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: صرف نظر از اینکه فلسفه ایرانی چه نوع فلسفه‏ای است می‏توان گفت اگر در همایش روز جهانی فلسفه و سایر همایشها بکوشیم در معرفی اندیشه‏های فلسفی به اخلاق باور ملتزم باشیم، می‏توانیم آن اندیشه‏ها را به دیگران درست معرفی کنیم.

این عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در مورد موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه این موضوع تا چه اندازه می‏تواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود نیز ظهار داشت: اگر منظور از عام کردن فلسفه رواج دادن فلسفه‎ورزی در میان عموم مردم باشد، می‏توان با تعالیم اخلاق باور و تفکر انتقادی به عموم مردم به شیوه‏ها و درجات مختلف به آنها یاد داد که چگونه با رعایت قواعد اخلاق باور و تفکر انتقادی، درباره نسبت نظر و عمل که از مسائل مبتلابه عموم آنها است، به نحو روشمندی به تفکر بپردازند.

وی یادآور شد: می توان آموزش داد که چگونه عموم مردم حاصل تفکر خود را در به شکل روشمندی بیان کنند و آرای دیگران را در این باره بدرستی بفهمند و به نحو روشمندی تفسیر، تحلیل و ارزیابی کنند.

این محقق و پژوهشگر در مورد نقش برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در گسترش گفتگو و تعامل بین فلسفه‎پژوهان ایرانی با فلسفه‎پژوهان دیگر فرهنگها گفت: اگر در این همایش، گفتگوی فلسفه‎پژوهان ایرانی و غیر ایرانی بر قواعد اخلاقی گفتگو و رعایت قواعد اخلاق باور و تفکر انتقادی استوار باشد، می‏توان امیدواربود که همایش مذکور تاحد زیادی در تعامل مثبت میان فلسفه‎پژوهان ایرانی و غیر ایرانی مؤثر باشد.