خبرهای وزرا برای هفته ازدواج/ پرداخت وام ازدواج به فرزندان فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات با اعلام خبر تجلیل از نشریات و رسانه های اثرگذار در حوزه ازدواج جوانان به فرهنگ سازی گسترده در زمینه کاهش تأخیر ازدواج اشاره کرد و گفت: مسائل اقتصادی همواره در طول تاریخ در مسیر ازدواج جوانان قرار داشته اما طبیعی است که در آغاز زندگی، یک زوج جوان همه امکانات را در اختیار نداشته باشند.

وی ادامه داد: باید فرهنگ ساده زیستی و قناعت در زمینه ازدواج ترویج شود. آموزشهای قبل از ازدواج به ویژه آموزشهای برگرفته از آموزه های دینی در تحکیم بنیان خانواده تأثیر بسزایی دارند که باید نهادینه شوند و نگاه غربی با رویکرد های مادی در مورد ازدواج در جامعه از بین برود.

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به تصویب 20 بند برای تسهیل ازدواج جوانان در جلسه مورخ 28 مهر ماه سال جاری ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد که نمایشگاه های عرضه جهیزیه ارزان قیمت از سوی وزارت بازرگانی از طریق شرکتهای داخلی در سراسر کشور و در مراکز استانها برگزار شوند.

وی ادامه داد: روند برگزاری نمایشگاههای توزیع جهیزیه ارزان قیمت در سالهای گذشته، در کمیته ای بررسی می شود تا روند اقدامات سال جاری، همزمان با هفته ازدواج جوانان خالی از انتقاد باشد. همچنین مقرر شد که وزارت بازرگانی با بانکهای مرتبط برای ارائه تسهیلات در مورد خرید جهیزیه ارزان قیمت به جوانان تمهیداتی را بیاندیشد.

حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نیز در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از اختصاص وام سه میلیون تومانی ازدواج به فرزندان فرهنگیان خبر داد و گفت: وزارت آموزش و پرورش بخشی از قانون تسهیل ازدواج جوانان را که مرتبط با این دستگاه باشد پیگیری می کند.

گفتنی است، چهل و دومین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به ریاست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان در تاریخ 28 مهر ماه برگزار شد و وظایف دستگاهها در هفته ازدواج جوانان، در این جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.





