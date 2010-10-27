محمدیان فینالیست شد/ امیری به دیدار رده بندی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت‌ها که از دیروز سه شنبه و با حضور کشتی گیرانی از 36 کشور دنیا در شهر تورینو ایتالیا آغاز شده بود، در وزن 74 کیلوگرم ایمان محمدیان در دور نخست در دو تایم با نتیجه 10 بر صفر حریفی از مولداوی را شکست داد، وی در دور دوم نیز در دو تایم با نتیجه 2 بر صفر کشتی‌گیر اوکراینی را پشت سر گذاشت. محمدیان در دیدار نیمه نهایی با شکست حریفی از بلاروس به دیدار نهایی راه یافت. حریف محمدیان در دیدار پایانی کشتی گیر آذربایجانی است.

سعید امیری در وزن 96 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل حریف ایتالیایی با نتیجه 6 بر صفر به پیروزی رسید اما در دیدار نیمه نهایی مقابل حریف اوکراینی شکست خورد و امشب برای کسب مدال برنز به مصاف کشتی گیری از مولداوی می رود.

مهدی قربان نژاد در وزن 60 کیلوگرم نیز ابتدا در دو تایم با نتیجه 6 بر صفر حریف ترکیه‌ای را شکست داد اما در دور دوم مقابل حریف مولداویایی مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار پایانی قربان نژاد ابتدا باید در گروه شانس مجدد مقابل حریف آمریکایی قرار گیرد و در صورت پیروزی برای کسب مدال برنز به مصاف کشتی گیری از مغولستان می‌رود.

تیم ایران دیروز سه شنبه در وزن‌های 55 و 120 کیلوگرم توسط فرید دژم خو و هومن شیدا صاحب مدال برنز شد.

رقابت‌های کشتی فرنگی دانشجویان جهان روزهای جمعه و شنبه در شهر تورینو ایتالیا برگزار می شود.