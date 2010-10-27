آهنی خواستار برخورد واقع بینانه 1+5 با ایران شد / تاکید ایتالیا بر تقویت گفتگو با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی آهنی، معاون اروپای وزارت امور خارجه که به دعوت همتای ایتالیایی خود برای دیداری 3 روزه در رم به سر می‏برد با لامبرتو دینی رئیس و شماری از اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا در محل این مجلس دیدار و گفتگو کرد.



آهنی با یادآوری روابط پارلمانی و سیاسی دو کشور در گذشته ابراز امیدواری کرد که گام‏های سازنده‏ای در جهت توسعه روابط دو کشور برداشته شود.

معاون اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به بحرانهای منطقه که جمهوری اسلامی ایران را نیز متأثر ساخته است گفت: تلاش ما در طی این بحرانها همواره این بوده است که نقش آرام بخش و کمک کننده در برقرای ثبات و امنیت داشته باشیم.



آهنی در خصوص مسئله هسته‏ای توجه اعضاء کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا را به اقدامات و انجام تعهدات ایران بعنوان عضو مسئولNPT ، جلب کرد و افزود: اگر گروه 1+5 با واقع بینی برخورد نماید، می‏توانیم موانع را پشت سر گذارده و وارد فضای همکاری شویم.



معاون وزیر امورخارجه ایران همچنین با اشاره به مسئله حقوق بشر و استفاده ابزاری پاره‏ای از کشورهای اروپایی از آن گفت : دست برداشتن از سیاست مبتنی بر معیارهای دوگانه و در پیش گرفتن سیاست مبتنی بر احترام و گفتگو، می‏تواند به افق‏های همکاری در این زمینه یاری برساند.



لامبرتو دینی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنای ایتالیا در این دیدار به اهمیت سفر احمدی‏نژاد به لبنان و نقش مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه‏ای بویژه عراق، افغانستان و خاورمیانه اشاره کرد.

وی با تشریح سیاست کشورش در قبال منطقه گفت: هدف ایتالیا تقویت گفتگو بین دو کشور است.

دینی با یادآوری گفتگوهای پارلمانی دو کشور در گذشته، خاطر نشان ساخت: آنچه ما در گفتگوها مطرح می‏کنیم، در قالب دوستی عمیقی است که بین ما و شما وجود دارد. نقش ایران در ثبات و امنیت منطقه بسیار مهم بوده و باید به‏رسمیت شناخته شود .



در این دیدار، دیگر سناتورهای حاضر در جلسه پرسش‏هایی در خصوص مسائل دوجانبه و منطقه، بویژه در مورد افغانستان مطرح کردند که معاون وزیر امور خارجه ضمن پاسخ، مواضع جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.