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۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

آهنی خواستار برخورد واقع بینانه 1+5 با ایران شد / تاکید ایتالیا بر تقویت گفتگو با ایران

آهنی خواستار برخورد واقع بینانه 1+5 با ایران شد / تاکید ایتالیا بر تقویت گفتگو با ایران

معاون اروپای وزارت خارجه در دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنای ایتالیا گفت: اگر گروه 1+5 با واقع بینی برخورد نماید، می‏توانیم موانع را پشت سر گذارده و وارد فضای همکاری شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی آهنی، معاون اروپای وزارت امور خارجه که به دعوت همتای ایتالیایی خود برای دیداری 3 روزه در رم به سر می‏برد با لامبرتو دینی رئیس و شماری از اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا در محل این مجلس دیدار و گفتگو کرد.

آهنی با یادآوری روابط پارلمانی و سیاسی دو کشور در گذشته ابراز امیدواری کرد که گام‏های سازنده‏ای در جهت توسعه روابط دو کشور برداشته شود.
 
معاون اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به بحرانهای منطقه که جمهوری اسلامی ایران را نیز متأثر ساخته است گفت: تلاش ما در طی این بحرانها همواره این بوده است که نقش آرام بخش و کمک کننده در برقرای ثبات و امنیت داشته باشیم.

آهنی در خصوص مسئله هسته‏ای توجه اعضاء کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا را به اقدامات و انجام تعهدات ایران بعنوان عضو مسئولNPT ، جلب کرد و افزود: اگر گروه 1+5  با واقع بینی برخورد نماید، می‏توانیم موانع را پشت سر گذارده و وارد فضای همکاری شویم.

 معاون وزیر امورخارجه ایران همچنین با اشاره به مسئله حقوق بشر و استفاده ابزاری پاره‏ای از کشورهای اروپایی از آن گفت : دست برداشتن از سیاست مبتنی بر معیارهای دوگانه و در پیش گرفتن سیاست مبتنی بر احترام و گفتگو، می‏تواند به افق‏های همکاری در این زمینه یاری برساند.

لامبرتو دینی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنای ایتالیا در این دیدار به اهمیت سفر احمدی‏نژاد به لبنان و نقش مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه‏ای بویژه عراق، افغانستان و خاورمیانه اشاره کرد.
 
وی  با تشریح سیاست کشورش در قبال منطقه گفت: هدف ایتالیا تقویت گفتگو بین دو کشور است. 
 
دینی با یادآوری گفتگوهای پارلمانی دو کشور در گذشته، خاطر نشان ساخت: آنچه ما در گفتگوها مطرح می‏کنیم، در قالب دوستی عمیقی است که بین ما و شما وجود دارد. نقش ایران در ثبات و امنیت منطقه بسیار مهم بوده و باید به‏رسمیت شناخته شود .

در این دیدار، دیگر سناتورهای حاضر در جلسه پرسش‏هایی در خصوص مسائل دوجانبه و منطقه، بویژه در مورد افغانستان مطرح کردند که معاون وزیر امور خارجه ضمن پاسخ، مواضع جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.
کد مطلب 1179786

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