آهنی خواستار برخورد واقع بینانه 1+5 با ایران شد / تاکید ایتالیا بر تقویت گفتگو با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی آهنی، معاون اروپای وزارت امور خارجه که به دعوت همتای ایتالیایی خود برای دیداری 3 روزه در رم به سر میبرد با لامبرتو دینی رئیس و شماری از اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا در محل این مجلس دیدار و گفتگو کرد.
آهنی با یادآوری روابط پارلمانی و سیاسی دو کشور در گذشته ابراز امیدواری کرد که گامهای سازندهای در جهت توسعه روابط دو کشور برداشته شود.
معاون اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به بحرانهای منطقه که جمهوری اسلامی ایران را نیز متأثر ساخته است گفت: تلاش ما در طی این بحرانها همواره این بوده است که نقش آرام بخش و کمک کننده در برقرای ثبات و امنیت داشته باشیم.
آهنی در خصوص مسئله هستهای توجه اعضاء کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا را به اقدامات و انجام تعهدات ایران بعنوان عضو مسئولNPT ، جلب کرد و افزود: اگر گروه 1+5 با واقع بینی برخورد نماید، میتوانیم موانع را پشت سر گذارده و وارد فضای همکاری شویم.
معاون وزیر امورخارجه ایران همچنین با اشاره به مسئله حقوق بشر و استفاده ابزاری پارهای از کشورهای اروپایی از آن گفت : دست برداشتن از سیاست مبتنی بر معیارهای دوگانه و در پیش گرفتن سیاست مبتنی بر احترام و گفتگو، میتواند به افقهای همکاری در این زمینه یاری برساند.
لامبرتو دینی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنای ایتالیا در این دیدار به اهمیت سفر احمدینژاد به لبنان و نقش مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقهای بویژه عراق، افغانستان و خاورمیانه اشاره کرد.
وی با تشریح سیاست کشورش در قبال منطقه گفت: هدف ایتالیا تقویت گفتگو بین دو کشور است.
دینی با یادآوری گفتگوهای پارلمانی دو کشور در گذشته، خاطر نشان ساخت: آنچه ما در گفتگوها مطرح میکنیم، در قالب دوستی عمیقی است که بین ما و شما وجود دارد. نقش ایران در ثبات و امنیت منطقه بسیار مهم بوده و باید بهرسمیت شناخته شود .
در این دیدار، دیگر سناتورهای حاضر در جلسه پرسشهایی در خصوص مسائل دوجانبه و منطقه، بویژه در مورد افغانستان مطرح کردند که معاون وزیر امور خارجه ضمن پاسخ، مواضع جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.
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