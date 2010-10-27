استاندار گیلان رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این حکم آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، درایت و تجارت ارزنده جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان منصوب می کنم.

در ادامه حکم وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بر لزوم ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی عضو و مرتبط استانی، اجرای برنامه های مبارزه همه جانبه با مواد مخدر براساس نقشه جامع ابلاغی، اتخاذ تمهیدات و انجام اقدامات مؤثر در حوزه مقابله با عرصه تاکید کرده است.

" مصطفی محمد نجار " وزیر کشور همچنین در این حکم نظارت جدی براجرای فعالیتهای پیشگیرانه با هدف جلوگیری از گسترش و توسعه آسیبهای اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و اجرای راهکارهای درمان برای کاهش آسیب و حمایتهای احتمالی و اشتغالزایی معتادان بهبود یافته درقالب سیاستهای کلی نظام و سایر برنامه های ابلاغی از سوی دبیرخانه را از امورمهمی دانسته که باید با برنامه ریزی دقیق، کارآمد، هدفمند و مبتنی براصول نسبت به تحقق آن اهتمام و تلاش شود.

در ادامه این حکم نیز آمده است: توفیق جنابعالی را در راستای انجام این مأموریت خطیر و اجرای اهداف و برنامه های دولت خدمتگزار و عدالت محور در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.