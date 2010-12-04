یکنواختی در کار موجب افت کارایی می شود

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هرگاه نیازهای روحی و روانی شخص تامین نشود و وی رضایت خود را از دست بدهد خستگی بر او غلبه می کند و توان کاری او پایین می آید.

وی با تاکید بر اینکه خستگی در محیط کار وابستگی مستقیم به میزان توانایی انجام کار و تطبیق آن با میزان کار دارد، اضافه کرد: یک نواختی وظیفه در طول سالها و حضور در محیط ثابت انجام کارهای معین برای 15 یا 20 سال، تمرین و تکرار یک کار و حتی یکنواختی مسیر رفت و آمد جذابیت حضور در محل کار را کم می کند و به همین دلیل بر اثر ایجاد خستگی فرد دچار افت کارایی می شود.

این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: به هم خوردن زمان استراحت و کار و بیداری تا پاسی از شب و کم خوابی عوامل محیطی چون آب و هوا، گرد و غبار، سر و صدا و همینطور نداشتن مهارت لازم، آموزش ندیدن، عدم تجربه، سواد و توانایی برای مشاغلی که به مهارت نیاز دارند شخض غیر ماهر را به سرعت خسته می کند.

ابهری با تاکید بر اینکه استراحت یا تغییرات محیطی کاهش افت بکارگیری مهارتها در انجام کار را کاهش می دهد افزود: کار زیاد، بیماریهای جسمی، نگرانی، گرفتاری فردی، خانوادگی و اجتماعی، مشکلات اقتصادی، عدم تنوع در کار و رفتارهای آزاردهنده همکاران عواملی هستند که موجب کسالت و خستگی در محیط کار می شوند.

این آسیب شناس علوم رفتاری تاکید کرد: البته برخی از شاغلین به علت کار کم یا بیکاری در محیط کار از نظر روحی خسته می شوند که خستگی آنها نیز با تغییر شغل یا واگذاری کارهای جدید از بین می رود.

ابهری تاکید کرد: بنابراین برای افزایش کارایی در محیط و برای جلوگیری و کاهش خستگی توجه به عوامل گفته شده بسیار ضروری است.