خانواده ها فرزندان خود را به دانشگاههای خارج از کشور نفرستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمد ملاباشی ظهر چهارشنبه در بیستمین گردهمایی واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در مرکز تربیت مربی کرج اظهار داشت: پس از انقلاب جمعیت کشور حدود 37 میلیون نفر بود که حدود 105 هزار نفر از این جمعیت را دانشجویان تشکیل می دادند و مسئولان در راستای جذب جمعیت بیشتر به سمت ایجاد مراکز دانشگاهی از جمله دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی روی آوردند.

معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: در حال حاضر با وجود 200 هزار صندلی خالی شرایط ورود به دانشگاه در کشور فراهم است و از خانواده ها تقاضا داریم فرزندان خود را به دانشگاههای خارج از کشور نفرستند.



سالهاست به دنبال حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه هستیم

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سالهاست به دنبال حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه هستیم و این امر جز با سوق دادن دانشگاهها به سمت پژوهش محوری امکانپذیر نیست و در حال حاضر دانشگاه جامع علمی کاربردی پرچمدار این نهضت است.



وی تاکید کرد: باید همچون کشورهای پیشرفته دنیا به سمت توسعه آموزشهای مهارتی در راستای ایجاد اشتغال در کشور حرکت کنیم.



معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز در این مراسم گفت: تبیین نظام آموزش مهارت در کشور ضروری است.



رجبعلی برزوئی افزود: در ابتدا طرح ایجاد سازمان ملی مهارت در کشور مطرح شد که این طرح در نهایت به نتیجه نرسید.



وی افزود: در حال حاضر کارهای موازی در حوزه مهارت در کشور اجرا می شود که ضرورت تبیین نظام آموزش مهارت را در کشور دو چندان می کند.



این مسئول بیان کرد: در حال حاضر اتفاقت بسیار خوبی در این حوزه در کشور افتاده اما آموزش و مهارت هنوز به جایگاه واقعی خود نرسده است.



برزوئی عنوان کرد: نظام آموزشی کشور به دلایل مختلف از جمله وارداتی بودن فناوری ها موفقیت لازم را کسب نکرده است.

دانشگاه علمی کاربردی باید در راستای آموزش نیروی کار فعال شود



دبیر برگزاری این همایش افزود: دانشگاه علمی کاربردی باید در راستای آموزش نیروی کار در مراکز صنعتی و کشاورزی فعال شود.



وی افزود: متاسفانه در کشور ما به مشاغل یدی و تخصصی که اهمیت شغلی دارند پرداخته نشده و ما باید در تبیین رویکردهای آینده خود این موضوع را مدنظر قرار دهند.



این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر جهت گیری ها به سمت رشته های نظری سوق پیدا کرده اما باید با ایجاد راهکارهای مناسب این جهت گیری ها را به سمت آموزشهای مهارتی سوق دهیم.



وی ادامه داد: باید آموزشهای مهارتی و عالی به هم پیوند خورده و معیارهای تخصص و اشتغال اصلاح شود.



برزوئی بیان کرد: باید از امکانات و تجیزات کارخانجات و دستگاههای مختلف استفاده کرد و به سمت آموزشهای متناسب با نیاز بازار حرکت کرد.