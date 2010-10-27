گلستان قهرمان کبدی جوانان بانوان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، این دوره از مسابقات با شرکت 10 تیم در 2 گروه در اصفهان برگزار شد که با راهیابی تیم‌های گلستان واصفهان از گروه یک وتیمهای همدان وسیستان از گروه 2 به مرحله نیمه نهایی همراه بود.

در این مرحله به طور همزمان تیمهای گلستان و سیستان در زمین یک به مصاف یکدیگر رفتند و در زمین دیگر نیز تیم‌های اصفهان و همدان رو در روی هم قرار گرفتند که در پایان تیم گلستان 23-40 موفق به شکست سیستان شد واصفهان با اختلاف زیاد 66-41 نتیجه را به همدان واگذار کرد.

به این ترتیب در تیم همدان برای کسب عنوان قهرمانی در این دوره به مصاف مدافع قهرمانی رفت و با نتیجه 42-22 مغلوب شد و بعد از گلستان در سکوی دوم ایستاد.

اعظم مقصود لو سرمربی تیم ملی نیز با مثبت خواندن وضعیت تکنیکی وفنی بازیکنان حاضر در این رقابتها گفت: نیروی جوانی در کنار آموزش علمی و فنی درست از سوی مربیان موجب شده تا از نظر فنی جوانان به مراتب برتر از بازیکنان بزرگسال باشند .

وی افزود: فدراسیون برنامه‌های خاصی برای رده‌های پایه نوجوانان وجوانان دارد، برگزاری مسابقات لیگ جوانان والمپیاد از جمله مهمترین این برنامه‌ها است، در کنارآن بحث استعداد یابی و درگیر کردن آموزش و پرورش در بخش آموزش می‌تواند به رشد و توسعه بیشتر این رشته کمک کند.

وی از تیمهای اصفهان ،گلستان ،همدان وسیستان به عنوان استانهای پسشگام وفعال در این رشته نام برد واستانهای همدان، آذربایجان غربی وفارس را از تیم های با انگیزه برای پیوستن به جمع مدعیان این رشته در کشور خواند.