کبدی بانوان قوی تر از آقایان است

زهرا رحیمی نزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: خوشبختانه کبدی به جایگاه واقعی خود در ایران رسیده، این رشته از ورزشهای بومی و محلی ایرانیان است که به دیگر کشورها رفته و با شروع دوباره این رشته در کشور و شرکت در مسابقات به سرعت به یکی از قدرتهای آسیا تبدیل شده است.

وی ادامه داد: تیمهای حاضر در مرحله نهایی از بین بیست و پنج تیم مرحله مقدماتی که به صورت منطقه‌ای برگزار شده انتخاب شدند، بنابراین برترین‌ها هستند و این امر موجب حساسیت و نزدیکی رقابتها در این دور شده است.

سرپرست مسابقات کبدی جوانان که در اصفهان برگزار شد در مورد گزینش نفرات برتر برای پیوستن به تیم ملی اظهار داشت: هنوز در آسیا و جهان مسابقات رده جوانان برگزار نمی‌شود و ایران پیشنهاد برگزاری آن را داده اما انتخاب این نفرات و تشکیل اردو می‌تواند پشتوانه خوبی برای تیم ملی بزرگسالان باشد.

وی از اصفهان به عنوان یکی از حامیان اصلی فدراسیون نام برد و گفت: اصفهان با قبول کردن میزبانی اردوی تیم ملی در ماه مبارک رمضان و متعاقب آن میزبانی مسابقات جوانان نشان داده که همواره به توسعه ورشد ورزش بانوان علاقمند است ومسوولان این استان در هرزمانی میزبانان شایسته ای بودند.

رحیم نژاد سطح کیفی این دوره را بالا ارزیابی دانست و گفت: تیمها بعد از مرحله مقدماتی به تقویت نقاط ضعف و قوت خود پرداختند وبا هدف قهرمانی پا به میدان گذاشتند.